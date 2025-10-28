原子能署署长：哈萨克斯坦与芬兰将探讨铀供应合作可能性

他指出，芬兰在和平利用核能领域位居世界前列，是核技术应用和科研方面的领导者，其核能监管体系也被国际原子能机构（IAEA）视为“国际标杆”。

萨特哈利耶夫强调，在芬兰总统亚历山大·斯图布对哈萨克斯坦进行正式访问期间，双方将签署相关协议并就核能监管和技术管理领域展开经验交流。

“芬兰的法律体系在铀开采、设施管理和使用方面都拥有极为严格的监管标准。这一经验对我们具有重要借鉴意义。双方已同意在信息交流和法规审查领域开展合作，以确保哈萨克斯坦的标准符合国际先进实践，” - 他说。

他还表示，双方将讨论哈萨克斯坦铀向芬兰核电站供应的可能性。

“哈萨克斯坦始终致力于扩大国际市场份额。我们已向芬兰方面提出考虑购买哈萨克斯坦铀的建议，对方表现出浓厚兴趣。这次访问为就潜在供应和规模展开实质性谈判提供了良好契机，” - 萨特哈利耶夫补充道。

【编译：达娜】