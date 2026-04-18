国家元首批准哈萨克斯坦原子能领域发展至2050年战略

该战略依据2026年4月15日签署的总统第1233号令通过，由原子能机构制定，是明确和平利用原子能领域国家政策目标与优先方向的长期纲领性文件。

文件指出，该战略旨在保障国家能源安全、推动经济可持续增长、履行国际气候承诺，并促进高技术产业发展，同时进一步巩固哈萨克斯坦在全球核能领域的地位。

根据规划，原子能领域发展将围绕八大重点方向推进，包括建设并安全运行核电站、提高铀资源开发利用效率、发展核科学与技术、加强放射性废物安全管理、提升核安全水平、推动本土产业发展、加强人才培养以及引入数字化解决方案等。

战略强调，其实施将有助于在哈萨克斯坦打造一个融入全球核能体系的现代化、可持续核能产业集群。

按照规划，到2050年，哈萨克斯坦境内将至少有三座核电站投入运行。目前，首座核电站项目已启动实施，第二座核电站建设正在研究论证，同时正评估在第三座核电站中应用小型模块化反应堆技术的可行性。

文件还指出，该战略将成为保障国家能源与技术自主的重要支撑，为提升国家经济竞争力奠定基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】