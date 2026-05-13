原子能署：哈萨克斯坦正研究国际乏燃料处置经验

玛罕别托夫表示，关于放射性废料的最终处置问题，未来仍需要作出科学、明确的决策。

—这一课题目前尚未形成最终方案。现行法律草案中已对放射性废料处置设施作出相关预留安排。我们正在深入研究国际上关于乏燃料处理的成熟经验，因为各国在这一领域的法律框架和实践路径并不相同。例如，芬兰正在建设永久性深层地质处置库；而在美国，尽管拥有大量核反应堆，其乏燃料目前仍主要储存在核电站厂区内，-玛罕别托夫在回答记者提问时解释道。

他进一步补充说，核反应堆运行过程中，铀燃料并不会被完全消耗。如果通过深度处理技术，这些乏燃料仍具有再加工和循环利用的潜力。

值得一提的是，当天在马吉利斯全体会议上，《放射性废料管理法案》及两份配套文件已在一读中获得通过。法案明确规定，将在哈萨克斯坦设立负责放射性废料管理的“国家运营商”机构。

近日，原子能署署长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫对外公布，哈萨克斯坦已将拟建的第二座核电站命名为“莫音库姆”。