自今年年初以来失业人员获发社会补助732亿坚戈

根据现行法律，失业员工可根据其参加强制性社会保险的年限和过去24个月的收入情况，领取为期1至6个月的失业补助。补助金额最高可达失去收入的45%，资金来源于国家社会保险基金。

劳动部说明，申请失业补助的员工需：

在 eGov.kz 门户网站完成身份认证；

进入“就业与劳动安置”栏目，选择“登记求职人员”服务；

在线提交申请并用个人数字签名（ЭЦҚ/ЭЦП）确认；

一日内，当地职业中心将提供岗位推荐；

如未能找到合适工作，将在3个工作日内远程授予失业身份（必要时工作人员会联系申请人补充资料）。

此外，也可通过 电子劳动交易所（enbek.kz） 在线申请。

当个人被登记为失业人员后，劳动部信息系统会主动向申请人手机发送短信，征得同意后即可自动启动国家社会保险基金的补助发放程序。

劳动部强调，这项补助不受离职原因影响，旨在支持失业人员在寻找新工作的过程中维持基本生活。

【编译：达娜】