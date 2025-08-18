12:54, 18 八月份 2025 | GMT +5
自今年年初以来失业人员获发社会补助732亿坚戈
（哈萨克国际通讯社讯）据劳动和社会保障部消息，截至2025年8月1日，已有24.43万名失业人员通过哈萨克斯坦国家社会保险基金获得失业补助。今年以来，首次获批领取补助的人数为18.81万人，补助总额达732亿坚戈。
根据现行法律，失业员工可根据其参加强制性社会保险的年限和过去24个月的收入情况，领取为期1至6个月的失业补助。补助金额最高可达失去收入的45%，资金来源于国家社会保险基金。
劳动部说明，申请失业补助的员工需：
-
在 eGov.kz 门户网站完成身份认证；
-
进入“就业与劳动安置”栏目，选择“登记求职人员”服务；
-
在线提交申请并用个人数字签名（ЭЦҚ/ЭЦП）确认；
-
一日内，当地职业中心将提供岗位推荐；
-
如未能找到合适工作，将在3个工作日内远程授予失业身份（必要时工作人员会联系申请人补充资料）。
此外，也可通过 电子劳动交易所（enbek.kz） 在线申请。
当个人被登记为失业人员后，劳动部信息系统会主动向申请人手机发送短信，征得同意后即可自动启动国家社会保险基金的补助发放程序。
劳动部强调，这项补助不受离职原因影响，旨在支持失业人员在寻找新工作的过程中维持基本生活。
【编译：达娜】