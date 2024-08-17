哈萨克斯坦自年初以来查获超过25万件假冒商品

博塔戈兹·扎克塞列科娃指出：

“检查共发现132起违法行为，已提起并移交至法院审理的案件有133件（其中1件由奇姆肯特市警察局移交）。111个主体被追究了行政责任（其中22件案件正在审理中）。通过罚款征收了超过900万坚戈（9,494,810坚戈）。共查获了超过25万件假冒商品（257,174件），总价值约4700万坚戈（46,956,439坚戈）。”

据她介绍，最近的一项重要成果是7月在阿拉木图市进行的检查。

博塔戈兹·扎克塞列科娃解释道：

“司法机构在阿拉木图的一个批发市场上查处了一起假冒‘乐高（LEGO）’商标产品的销售案件。根据‘乐高博士有限公司（LEGO Juris A/S’）代表的投诉，司法部门对一家名为‘B’的有限责任公司进行了突击检查，共查获了3145件假冒‘乐高（LEGO）’儿童积木，总价值超过400万坚戈。”

博塔戈兹·扎克塞列科娃补充说，相关责任人已根据哈萨克斯坦《行政违法法》第158条被追究行政责任，所有假冒产品已被销毁。

她总结道：

“需要指出的是，从民间市场中查获的假冒产品种类繁多，涵盖生活用品、服装、家用化学品、汽车零配件、各种电子产品，儿童玩具以及食品。”

【编译：嘉嘉（实习）】