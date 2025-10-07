10:11, 07 10月 2025 | GMT +5
自年初以来哈萨克斯坦国家劳动监察机构已维护逾4.2万名劳动者权益
（哈萨克国际通讯社讯）截至2025年10月1日，哈萨克斯坦国家劳动监察机构已在全国范围内维护了超过42,900名劳动者的合法权益。检查结果显示，全国共有391家企业拖欠9,300多名员工共计22亿坚戈的工资。与此同时，各类机构在检查中共发现 5,523 起劳动法违规行为。
在拖欠工资或存在劳动法违规的企业中，劳动监察部门已向用人单位负责人发出 2,932 份强制执行指令，并处以 超过3.709亿坚戈的罚款。
通过制定严格的工资偿还时间表和落实整改措施，已有 8,900 名劳动者 的权益得到恢复，他们共计收到 18亿坚戈 的拖欠工资。
截至今年10月1日，国家劳动监察机构共进行了 4,572 次检查，其中发现的 5,523 起违规行为 包括：
劳动领域相关问题 —— 4,590 起
劳动安全与职业健康违规 —— 909 起
就业与用工政策相关违规 —— 24 起
哈萨克斯坦劳动与社会保障部表示，确保劳动法遵守和维护劳动者权益的工作仍处于 重点监督之列。
自年初以来，通过各级劳动监察和执法行动，全国已有 超过34,000 名劳动者 的劳动权利得到有效保护。
【编译：达娜】