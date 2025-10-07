自年初以来哈萨克斯坦国家劳动监察机构已维护逾4.2万名劳动者权益

在拖欠工资或存在劳动法违规的企业中，劳动监察部门已向用人单位负责人发出 2,932 份强制执行指令，并处以 超过3.709亿坚戈的罚款。

通过制定严格的工资偿还时间表和落实整改措施，已有 8,900 名劳动者 的权益得到恢复，他们共计收到 18亿坚戈 的拖欠工资。

截至今年10月1日，国家劳动监察机构共进行了 4,572 次检查，其中发现的 5,523 起违规行为 包括：

劳动领域相关问题 —— 4,590 起

劳动安全与职业健康违规 —— 909 起

就业与用工政策相关违规 —— 24 起

哈萨克斯坦劳动与社会保障部表示，确保劳动法遵守和维护劳动者权益的工作仍处于 重点监督之列。

自年初以来，通过各级劳动监察和执法行动，全国已有 超过34,000 名劳动者 的劳动权利得到有效保护。

【编译：达娜】