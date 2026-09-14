额尔齐斯森林自然保护区首次记录到田野林蛙

田野林蛙是哈萨克斯坦森林和森林草原地区常见的两栖动物之一。该物种通常栖息在湿润草甸、水体周边、森林边缘以及沼泽附近。

在保护区对动物界进行常态化监测的过程中，相关人员持续开展不同脊椎动物物种组成的识别工作。这类监测有助于评估自然生态系统状况，并对生物多样性进行全面研究。

额尔齐斯森林国家森林自然保护区专家表示，每一种新记录到的物种，都是反映保护区自然环境多样性的重要数据。

Фото: Ертіс орманы

田野林蛙（Rana arvalis）是蛙科林蛙属的一种小型两栖动物，主要分布于欧洲北部和中部以及俄罗斯、西伯利亚等欧亚大陆北部地区。

田野林蛙体型相对较小，身体颜色通常呈棕褐色或灰褐色，背部常带有深色斑纹。与许多生活在干燥环境中的两栖动物不同，它对湿润环境有较强依赖，因此常见于湿润草甸、水体附近、森林边缘以及沼泽周边。

这种蛙主要以昆虫、蜘蛛等小型无脊椎动物为食。春季繁殖期，它们会进入池塘、湖泊及其他浅水区域产卵。由于两栖动物对水体和周围生态环境变化较为敏感，田野林蛙的出现和种群状况也可以为观察当地生态环境提供一定参考。

据此前报道，为保护亚洲野驴种群并扩大其分布范围，哈萨克斯坦已将30头亚洲野驴从阿勒腾耶米勒国家自然公园迁至伊犁－巴尔喀什国家自然保护区。