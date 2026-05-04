自闭症儿童人数三年翻倍 政府回应相关支持措施

（哈萨克国际通讯社讯）近年来，我国自闭症谱系障碍儿童数量显著增加。马吉利斯（议会下院）议员就相关支持政策向政府提出质询，沃勒扎斯·别克帖诺夫总理在回复中表示，这一趋势确实存在。

据政府数据，过去三年间，因自闭症导致残疾的儿童人数由7600人增至1.39万人。总理指出，该指标上升主要得益于疾病识别水平的提高、早期诊断的推进以及M-CHAT早期筛查方法的引入。此前，自闭症谱系障碍儿童并未完全纳入官方统计范围。

目前，我国正在实施2025—2027年跨部门路线图，重点推动自闭症儿童的早期诊断与干预。现有相关服务中心主要采取非药物方式，通过行为观察以及信息和心理支持，为儿童及其家庭提供帮助。

针对议员提出的是否将上述中心纳入教育体系的问题，政府认为，重度心理障碍儿童需要持续照护、医疗监测和社会支持，而现行教育体系尚不具备提供相关医疗服务的能力，因此将这些中心划入教育系统并不可行。

此前，国家元首已提出设立国家级自闭症资源中心的倡议。政府方面表示，该项目仍需进一步研究和完善，目前正处于持续推进和跟踪阶段。

另据Ranking机构此前发布的分析，自2019年以来，我国发育异常儿童数量增长了5.1倍。其中，每五名自闭症儿童中就有一人年龄在5岁以下，约为2800人。语言发育迟缓和整体发展滞后被认为是该类障碍的主要表现之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】