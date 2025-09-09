哈萨克斯坦食品自给水平如何？

托卡耶夫在题为《哈萨克斯坦在人工智能时代：关键议题与通过彻底数字化转型的解决方案》的年度国情咨文当中表示，哈萨克斯坦企业家未能像欧亚经济联盟其他国家的同行那样获得足够的国家支持，导致国内市场份额流失。一个典型例子是奶制品行业。

托卡耶夫要求政府最大限度降低对进口的依赖，但同时警告，完全实现100%自给自足并不现实。

数据清晰地反映了问题的存在。根据哈萨克斯坦国家统计局的数据，今年1至6月，食品工业18种主要产品的自给率中，有8种产品的自给水平低于90%。这些产品包括：食糖（31%）、奶酪和酸奶（53%）、禽肉（75%）、面食（77%）、黄油（85%）、葵花籽油（85%）、猪肉（87%）和稻米（87%）。

另一方面，羊肉、山羊肉、荞麦、面包用小麦粉、马肉、酸奶、鸡蛋和牛肉的自给率接近或达到100%。

需要明确的是，自给率指的是在生产量与进口总量构成的总资源中，本国生产的占比。值得注意的是，该统计仅考虑成品生产，未包含原材料进口的比重，例如食糖生产所需的进口原材料。

此外，根据哈萨克斯坦央行（国家银行）的报告，近五年来，食品进口在消费总量（即总资源减去出口后的数值）中的占比维持在21%至25%之间。其中，俄罗斯是主要进口来源国，2024至2025年占比达46%。

报告指出，这种依赖导致国内价格受俄罗斯卢布汇率波动及俄市场价格变化的影响。

专家认为，食糖、奶制品、糖果和酒精饮料是受影响最大的品类。

国家银行的分析涵盖了食品工业的数十种产品，范围更广。

值得一提的是，减少食品进口依赖的问题早在总统此次国情咨文之前就已在政府内部讨论。根据计划，哈萨克斯坦力争到2028年实现主要食品的自给自足。

注：数据基于哈萨克斯坦国家统计局《哈萨克斯坦共和国部分产品（商品）及原材料使用与资源情况》报告及消费价格指数权重编制，涵盖2025年1至4月。

【编译：木合塔尔·木拉提】