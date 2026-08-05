阿斯塔纳车队车手获环波兰自行车赛第二赛段季军

本赛段全长150.1公里，从门济兹德罗耶（Międzyzdroje）出发，终点设在什切青（Szczecin）。比赛最终通过集团冲刺决出胜负。效力于XDS Astana Team的意大利冲刺车手马卢切利发挥出色，最终获得第三名，收获个人本届环波兰自行车赛首个领奖台席位。

Lidl–Trek车队意大利车手乔纳森·米兰夺得赛段冠军，Soudal Quick-Step车队法国车手保罗·马尼耶获得亚军。

赛后，马卢切利感谢队友的全力支持，并表示，这一成绩对自己重返赛场具有重要意义。

- 今天车队表现非常出色。队友们一直帮助我保持在第一集团，直到最后10公里。最后1公里，亚历山德罗·罗梅莱完成了一次非常精彩的领骑。我们的目标是在距离终点400米的最后一个弯道前占据集团前列，我们做到了。今天对手更加强大，但这也是自行车运动的一部分，我们很清楚他们的实力。自环意大利自行车赛结束后，我已经两个月没有参赛，很高兴能够重返世界巡回赛领奖台。这一成绩不仅增强了我的信心，也提升了整个车队迎接接下来比赛的信心。明天将是我在本届赛事争取好成绩的最后一次机会，之后我们将把重心放在总成绩竞争上。 - 他说。