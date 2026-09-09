自由控股CEO谈本土企业发展：哈萨克斯坦正成为新型金融产品的试验平台

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）自由控股公司首席执行官提穆尔·图尔洛夫在“Astana Finance Days 2026”论坛上表示，哈萨克斯坦金融市场是引入各类创新举措最为有利的环境。

在他看来，哈萨克斯坦拥有大量能够快速接受和理解现代技术的年轻人。正因如此，我国正逐渐成为在全球范围内率先测试新型金融产品的不可多得的平台。

“我认为，无论金融领域还是数字资产领域出现多少新技术，其根本内容以及金融的本质始终不会改变，变化的只是保护和呈现这些内容的方式。”图尔洛夫说。

他表示，本土企业不仅要在本地市场参与竞争，还不得不与全球巨头展开竞争，因此具备全球竞争力十分重要。

“当然，我很高兴看到我国负责资金和银行监管的领导层正在顺应时代要求，为此创造有利条件。因为我们身处全球竞争之中。甚至在哈萨克斯坦国内，我们也不得不与美国、欧洲的公司以及大型加密货币机构展开竞争。要想在自己的国家开展工作，我们就必须具备世界一流的实力。”他说。

图尔洛夫指出，哈萨克斯坦拥有大量对新技术持积极态度的年轻人，同时，负责监管金融市场的机构也在顺应时代要求开展工作。凭借这一有利环境，哈萨克斯坦正逐渐成为率先测试新型金融科技产品的不可多得的实验室。

在他看来，如果企业能够在这样一个竞争激烈的市场中取得成功，那么它同样能够在其他任何全球市场实现自由发展，并取得较好成绩。