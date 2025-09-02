哈萨克斯坦自由银行与中国银联商务签署合作备忘录

该文件旨在发展哈萨克斯坦和中国在批发领域的跨境电子商务，并加强两国之间的经贸联系。

据了解，该合作备忘录是自由银行、银联商务和 Verum Payments Limited 三方签署的协议，并由自由银行董事会成员阿伊多斯·朱玛胡洛夫、银联商务支付有限公司河北分公司总经理郭光兴和 Verum Payments Limited 总经理雷纳特·别里克博洛夫共同签署。

签署方同意通过自由银行建立中哈电子商务和数字经济领域的跨境支付体系。

- 文件的重点之一是就发展基础设施和扩大合作的联合行动达成一致。我们将协助银联业务开发和实施支付系统，并加强其在中亚市场的地位。而银联商务则将支持自由银行开通支付渠道、提供技术服务，并在中国银行开设人民币和美元代理账户。这是加强哈中合作、发展跨境支付的重要且必要的一步。-朱玛胡洛夫说。

据悉，自由银行与银联国际此前合作推出了银联支付卡收单服务。目前，哈萨克斯坦公民可通过POS终端以及在已接入Freedom Pay服务的商户网站上使用银联卡支付商品和服务费用。所有哈萨克斯坦境内外发行的银联卡均可使用这项服务。

【编译：小穆】