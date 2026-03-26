韩自研超音速战斗机KF-21首架量产机出厂

消息称，包括韩国总统李在明在内，青瓦台及军方人士、KF-21试飞飞行员、军工企业相关人士、空军军校学员、来自14个国家的外交使节等500人出席仪式。

李在明在贺词中表示，继陆地、海洋之后，韩国凭借自主技术和强大意志，终于拥有了能够在天空捍卫和平的武器，彰显自主国防实力。

据了解，KF-21是韩国首款自主研发的超音速战斗机，其诞生可追溯至二十五年前韩国前总统金大中提出的“研发国产战斗机”愿景。

该项目总经费高达16.5万亿韩元，6.45万名科研人员参与。首架试验机于2021年问世，截至今年1月共进行了1600余次飞行试验，以“零事故”纪录通过测试。由此，韩国成为继美国、中国、俄罗斯等国之后，第八个成功研发出4.5代超音速战斗机的国家。

据悉，KF-21最大推力为4.4万磅力（lbf），航程为2900公里，最高速度为1.8马赫，最多可搭载7.7吨武器。

海外也对KF-21表现出了极大兴趣。印度尼西亚即将签署16架出口合同，沙特阿拉伯、阿联酋等中东国家和波兰、加拿大也被视作潜在出口对象。目前战斗机所搭载的导弹仍依赖进口，今后若国产化取得成功，其国际竞争力有望进一步提高。

首架量产机将在完成性能检测后，于今年9月交付空军。