哈萨克斯坦电子政务门户上线20周年 注册用户超1500万

据哈萨克斯坦人工智能与数字发展部介绍，eGov.kz的发展始于2006年，其建设基础源自哈萨克斯坦总统于2004年签署的第1471号总统令，即《2005—2007年电子政务建设国家规划》。

平台上线初期主要提供政府机关及公共服务信息查询功能。随着数字基础设施不断完善，民众逐步可在线办理各类公共事务。官方称，该系统已从最初的电子查询服务，发展至在线支付、综合场景服务等更高阶段。

近年来，哈萨克斯坦陆续建设多项数字政务基础设施，包括国家数据库、部门信息系统、eLicense.kz许可平台、国家认证中心以及电子政务网关等。这些系统显著简化了高频公共服务办理流程，并减少民众线下前往政府机构办理业务的需求。

官方举例称，目前用户可在15分钟内完成企业注册，也可在线办理新生儿出生登记，同时申请补贴并完成幼儿园排队登记。

2019年后，电子政务移动端升级为eGov Mobile。在疫情期间，该平台成为政府与公民之间的重要数字通道，保障民众在限制措施下持续获取公共服务。

2020年，平台进一步引入生物识别认证功能，简化服务获取流程。同期，Smart Bridge、Smart Data Ukimet、eGov Business等项目陆续推出，数字证件服务也快速发展。

数据显示，目前eGov.kz注册用户已超过1500万人，累计提供服务超过5.08亿次。其中，eGov Mobile累计提供服务超过1.11亿次，显示用户正持续向移动端迁移。

目前，哈萨克斯坦1300多项公共服务中，约90%已实现线上办理，平台同时提供39种数字证件服务。

哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫表示，电子政务20年的发展历程，体现了国家数字化治理水平的持续提升。当前，哈萨克斯坦正迈向“eGov 3.0”阶段，未来主动式服务及人工智能解决方案将发挥关键作用。

据介绍，当前政府正推动eGov AI及AlemGPT等新平台建设，使公民能够以自然语言与政府系统互动。多智能体服务平台AlemGPT目前正在测试阶段，未来有望成为覆盖各类公共服务的AI助手。

哈萨克斯坦电子政务体系在国际评比中也取得较高排名。2024年，在联合国全球电子政务发展指数排名中，哈萨克斯坦在193个国家中位列第24位；在在线服务指数排名中位居第10位，与韩国、丹麦和爱沙尼亚等领先国家并列前列。

官方强调，信息安全和个人数据保护始终是电子政务发展的核心方向，也是公众信任数字公共服务体系的重要基础。哈方表示，电子政务已不仅是办事工具，更成为国家与社会之间的重要数字伙伴。

【编译：达娜】