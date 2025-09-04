据总理官网消息，电子政务服务已为民众节省超过 130亿坚戈。

目前，面向公民的 G2C（政府—公民）数字化服务 正在广泛应用，使公共服务办理更高效、透明和便捷。

其中，医疗证明和病假条已全面转为数字格式，帮助缩减 75亿坚戈的影子经济规模，并为国家预算节省 4.5亿坚戈。覆盖150万项服务的远程医疗平台则为公众提供在线咨询和诊断，节省资金超过 130亿坚戈。

教育领域同样实现了数字化转型。幼儿园和学校入学已全面转为线上办理，高校招生及宿舍分配也可以通过网络完成。通过统一服务平台，民众能够递交文件、注册诊所、办理兵役登记以及申请宿舍。全国统一高考电子证书的引入，使预算节省 8300万坚戈，民众开支减少超过 3亿坚戈。

在社会领域，政府也引入了数字化工具。例如，借助“社会钱包”系统，学校为学生提供的免费餐食实现了全过程监管，从而提升了财政资金使用的透明度与效率。该项目计划在全国范围内推广。

数字发展、创新和航空航天工业部部长加斯兰·马迪耶夫表示，通过“社会钱包”系统，学校免费餐食的发放过程得以全面监督，这不仅节省预算资金，也确保了高效使用。目前该项目正在全国所有学校逐步实施。

【编译：达娜】