应对缺水挑战 哈乌深化跨境水资源合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦参议院（议会上院）25日在全体会议上批准《哈萨克斯坦政府与乌兹别克斯坦政府关于跨境水体联合管理和合理利用协定》法案。

参议员阿里·别克塔耶夫表示，该协议旨在建立跨境水资源可持续、高效管理机制，保障跨国水利设施安全运行，并推动水资源公平合理利用。

他指出，哈萨克斯坦相当一部分水资源来自跨境河流，因此发展以互信和平等伙伴关系为基础的水外交，是国家政策的重要方向之一。

别克塔耶夫表示，突厥斯坦州、克孜勒奥尔达州以及锡尔河流域其他地区的社会经济发展与水资源保障密切相关。锡尔河水文状况不仅关系水资源管理，也直接影响农业生产稳定、农民收入和地区发展。

他说，近年来，哈乌两国通过持续对话和相互理解，在灌溉季节水资源分配、水库运行协调以及供水稳定等方面取得了积极成果。

目前，咸海—锡尔河流域水资源状况保持稳定，沙尔达拉水库蓄水率达到90%。根据当前水文情况，哈方已批准向克孜勒奥尔达州和突厥斯坦州分别供应32亿立方米和38亿立方米水资源。

根据协议，双方还将成立哈乌政府间委员会，定期研究水资源管理、跨国水利设施运行及安全保障等问题。

预计该协议将有助于降低缺水风险、预防潜在争端、促进地区稳定，并进一步深化哈乌战略伙伴关系。