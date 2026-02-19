哈美投资合作持续深化 多领域项目加速推进

贸易结构：能源与高端制造占主导

其中，出口同比下降47.7%，为10.3亿美元；进口下降4.1%，为22亿美元。

出口结构方面，原油为3.614亿美元，铀2.86亿美元，白银1.778亿美元，铁合金1.106亿美元，钽制品2020万美元。

进口方面，飞行器2.936亿美元，乘用车2.673亿美元，涡喷及涡桨发动机1.927亿美元，药品7730万美元，医疗器械5770万美元。

投资合作保持稳定增长

尽管贸易额出现下降，双边投资合作仍保持稳步发展。数据显示，自2015年至2025年前九个月，美国对哈直接投资累计达289亿美元，凸显美国作为哈萨克斯坦重要战略投资伙伴的地位。

2025年11月，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访美期间，以“C5+1”机制举行了中亚国家领导人峰会。会议成果包括签署29项双边协议，总金额约170亿美元，涵盖工业、能源、医疗、数字化、教育与创新等领域。

重点项目包括：为阿斯塔纳航空公司（Air Astana）采购波音787-9客机；投资11亿美元开发钨矿资源；投资25亿美元建设约翰迪尔（John Deere）农业机械生产项目；总额13亿美元的人工智能与数字化项目；约10亿美元的金融协议；由萨姆鲁克·卡泽纳国家基金（Samruk Kazyna）与Ashmore参与的1.5亿美元医疗诊所项目，以及在美国境内投资1.3亿美元建设化工综合体。

聚焦“中间走廊”与新兴领域

美方高度关注连接东西方的“中间走廊”发展，该通道有助于加强区域经济合作并拓展国际贸易流动。

经济研究所指出，未来哈美合作有望在技术、基础设施及创意产业等领域进一步深化。

【编译：达娜】