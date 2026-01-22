参议院批准哈蒙养老金合作协议 为血亲同胞提供切实社会保障

该协议于2024年10月29日国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对蒙古进行正式访问期间，在乌兰巴托签署，旨在深化两国养老金保障领域的双边合作。

参议员阿曼格勒德·叶斯拜介绍，法案旨在批准上述国际协议，其核心目标是规范两国公民在养老金指定领域的法律关系。具体内容包括：在互助养老金领域相互承认工龄，并将服兵役时间以及高等和中等专业教育机构学习时间计入工龄。此外，协议创新性地规定了养老金积累出口合作新形式，允许公民在另一国境内使用其养老金积累。

“协议将确立两国境内累计工龄的认证程序，从而有效保障公民的社会权利。哈萨克斯坦方面授权机构为劳动和社会保障部，蒙古方面为家庭、劳动和社会保障部。该协议生效后，将为两国公民在跨境迁移或长期居住情况下相互承认和计算工龄提供便利。”阿曼格勒德强调。

参议员阿勒滕别克·努赫吾勒指出，该协议为血亲同胞提供了实实在在的社会支持。

“据内务部数据，截至去年10月1日，从蒙古永久移居哈萨克斯坦的公民共6654人，其中6109人登记为血亲同胞。根据劳动和社会保障部数据，已为1800人指定养老金。该协议生效后，预计约400名公民将重新计算工龄并调整养老金。同时，对于在蒙古境内生活或工作的哈萨克斯坦公民，这也是一项具体保障措施。”阿勒滕别克表示。

此前，马吉利斯（议会下院）已于去年12月通过该法律。

此项协议的批准，将进一步加强哈萨克斯坦与蒙古在社会保障领域的务实合作，有效维护两国公民特别是血亲同胞的合法权益，促进人文交流与民族团结。

【编译：木合塔尔·木拉提】