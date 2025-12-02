哈欧合作委员会召开第22次会议：双方将启动简化签证谈判

此次会议恰逢《哈萨克斯坦与欧盟及其成员国扩大伙伴关系与合作协定》签署十周年前夕，具有重要象征意义。双方在会上总结了过去十年的战略合作成果，并就未来合作方向交换了意见。

会议强调，经济合作仍是哈欧关系的主要推动力。目前欧盟保持着哈萨克斯坦最大贸易伙伴和投资来源地的地位。

2024年，双方贸易额接近 500亿美元，来自欧盟的累计投资达到 2000亿美元；目前哈境内有超过 4000家欧洲企业 正常运营。哈方表示愿继续推进贸易多元化，并强调扩大本国农产品进入欧盟市场的重要性。

在全球供应链格局重塑的背景下，双方对 跨里海国际交通走廊（“中间走廊”） 的战略作用予以高度关注。会议确认，该通道正成为亚欧之间稳定、可靠的运输线路。哈方表示将同欧盟及区域伙伴深化合作，共同推动这一走廊的进一步发展。

双方还讨论了“绿色转型”和数字化领域的合作前景，表示愿在产业现代化、能源可持续性、数字经济等方面继续拓展合作空间。这些领域被认为将同时促进哈萨克斯坦经济升级和欧洲工业韧性提升。

会议对本年11月在布鲁塞尔举办的第22次哈欧议会合作委员会会议表示肯定，并将其视为深化制度性对话的重要成果。

同时，双方特别强调加强人文交流的重要性。会上指出，哈萨克斯坦与欧盟将在 12月2日于布鲁塞尔正式启动关于简化哈萨克斯坦公民欧盟签证制度的谈判，并同步讨论有关遣返程序的协议草案。

哈外交部指出，这一进展将大幅提升双方民众交流的便利度，为学生、科研人员、专业人才等群体创造更多出行与合作机会，并进一步推动双方的人文合作。

在区域层面，会议特别提到2025年4月于撒马尔罕举行的首届“中亚—欧盟峰会”所作出的重要决定，即将该合作机制正式提升至战略伙伴关系水平，被视为深化欧盟与中亚国家合作的历史性一步。

【编译：达娜】