铁路合作组织会议在阿斯塔纳举行 政府总理公布铁路扩建计划

会议在阿斯塔纳开幕：70周年具有标志意义

目前，铁路合作组织第40次会议已在阿斯塔纳正式开幕。今年适逢该组织成立70周年。此次周年会议在欧亚大陆中心、重要交通走廊交汇之地——哈萨克斯坦举行，具有重要象征意义。

铁路合作组织成立于1956年，是致力于发展国际铁路运输、构建统一铁路法律空间以及提升跨洲运输通道竞争力的重要国际组织。本次会议汇聚来自中国、俄罗斯、匈牙利、越南、阿塞拜疆、波兰、爱沙尼亚、亚美尼亚、格鲁吉亚、韩国等近30个国家的代表。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

会议期间，各方重点围绕发展国际过境运输、协同交通走廊建设以及提升欧亚运输效率等议题展开讨论。会议议程还包括总结组织工作成果，以及推动货运和客运发展、基础设施建设、数字化转型和人才培养等重点方向。会议结束后，将明确未来合作重点并通过下一阶段工作计划。

铁路作为经济动脉：支撑国家发展新阶段

别克帖诺夫在致辞中指出，铁路在保障经济稳定增长方面发挥着关键作用，此类会议有助于深化建设性对话并加强各国间合作。他表示，在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫领导下，我国已迈入新的发展阶段，今年3月通过的新宪法将为经济发展注入新动力。

他强调，铁路作为国家经济的重要动脉，不仅提升了民众生活质量，也为实现可持续增长提供了有力支撑。现代高效的交通体系将有助于我国更好融入全球物流与供应链体系。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

提升通达能力：打造欧亚一体化运输网络

在交通发展战略方面，别克帖诺夫表示，我国正致力于构建覆盖欧亚大陆的一体化运输体系。尽管哈萨克斯坦是世界上最大的内陆国家，但正将这一地理条件转化为发展优势。过去15年，我国在交通领域累计投资约350亿美元，新建公路超过2500公里。目前，“西欧—中国西部”国际通道约85%的陆路过境运输经由我国完成。

他指出，未来将继续推进基础设施建设，到2035年力争将过境运输量提升至每年1亿吨。

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中间走廊与“北—南”通道同步推进

作为重点方向之一，跨里海国际运输走廊（中间走廊）正在加快发展。当前，铁路和港口基础设施的升级改造工作持续推进，在国际合作伙伴参与下，阿克套港和库雷克港的集装箱枢纽正在扩建。预计到2029年，运输能力将从每年8万标准箱提升至30万标准箱。货运时间已缩短至18天，未来目标为进一步压缩至10天。

与此同时，“北—南”国际运输走廊也在稳步推进，为通往波斯湾及印度市场提供更加便捷的通道。

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数字化转型：提升通关效率与网络能力

在数字化发展方面，别克帖诺夫表示，推动数字技术应用仍是国家优先方向。总统已宣布将2026年定为数字化与人工智能发展年。目前推广的TezCustoms平台已将中哈边境通关时间从8小时缩短至30分钟，相关经验也将逐步推广至其他方向。

他还呼吁各成员方积极采用先进数字解决方案，以提升铁路网络通行能力，推动区域互联互通水平不断提升。

【编译：木合塔尔·木拉提】