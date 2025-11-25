托卡耶夫著作《忆我的父亲》吉尔吉斯语译本亮相奥什

书中，作者回忆了父亲的生活与工作，讲述了哈萨克侦探文学奠基人、杰出作家兼社会活动家科梅尔·托卡耶夫坎坷的童年、在前线度过的青年时代，以及战后的文学创作之路。

文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃指出，两国元首之间建立在友谊和信任基础上的密切关系，正为政治、经济以及文化人文交流带来新的推动力。

—今天，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫意义深远的著作《忆我的父亲》推出吉尔吉斯语译本，是推动两国文学交流迈上新台阶的重要一步。这部作品从哈萨克语译成吉尔吉斯语，是我们共同历史文化空间的自然延续，也是两国精神传承的体现。我相信，这本书将给读者带来力量、启迪、思想与心灵的温暖。-巴拉耶娃表示。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

该书讲述了哈萨克杰出作家科梅尔·托卡耶夫的一生，他的命运与经历二十世纪艰难岁月的哈萨克民族紧密相连。作品真实再现了战争年代的痛楚、战后重建的历程，以及对人性与忠诚的理解。

吉尔吉斯斯坦文化、信息、体育和青年政策部副部长阿斯卡尔阿里·马达米诺夫表示，这本书对于巩固吉尔吉斯与哈萨克民族的友谊具有重要意义。

—这部作品从哈萨克语译成吉尔吉斯语，是两国精神联系的象征，也是两国人民文化团结与兄弟情谊的有力体现。-他说。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

在仪式上，公众还观看了根据总统著作改编的纪录片《兄弟》。

值得一提的是，《忆我的父亲》已被翻译成罗马尼亚语、阿拉伯语、蒙古语、土耳其语和吉尔吉斯语。

【编译：阿遥】