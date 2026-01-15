哈萨克斯坦油料作物库存突破400万吨

从库存分布看，种植油料作物的法人实体持有182.9万吨，油脂及油脂制品生产企业持有46.8万吨，粮库及仓储企业持有45.87万吨，粮食、种子及饲料批发贸易商持有14.38万吨，油料作物批发贸易商持有0.3万吨，饲料生产企业持有1.8万吨，个体创业者和农场主持有97.55万吨，其他法人实体持有12.19万吨。

具体品种方面，向日葵籽库存为211.6万吨（其中粮用超过200万吨，种子2.9万吨，饲用2.9万吨）；红花籽库存13.76万吨（粮用12.27万吨，种子0.5万吨，饲用0.98万吨）；亚麻籽库存121.9万吨（粮用112.2万吨，种子4.8万吨，饲用4.8万吨）；油菜籽库存45.47万吨（粮用44.9万吨，种子0.45万吨，饲用0.07679万吨）；大豆库存6.9万吨（粮用2.04万吨，种子0.27万吨，饲用4.57万吨）。

值得一提的是，2025年哈萨克斯坦油料作物收获量创历史新高，超过450万吨。全国油料作物种植面积接近400万公顷，其中向日葵仍是主导作物，2025年种植面积达177万公顷。预计未来三年（2026—2028年），向日葵种植面积还将进一步增加100万公顷。

【编译：木合塔尔·木拉提】