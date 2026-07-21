哈萨克斯坦油料作物种植面积创历史新高

农业部副部长阿扎特·苏勒坦诺夫在会上表示，哈萨克斯坦正持续推进种植结构多元化，并逐步扩大高收益农作物种植面积。

目前，全国油料作物种植面积已达到430万公顷，创历史最高纪录。饲料作物种植面积增至330万公顷，玉米种植面积扩大至25.34万公顷。与此同时，小麦种植面积减少12.5万公顷，南部地区传统灌溉水稻和棉花种植规模也得到优化。

过去3年，粮食作物在全国种植结构中的占比由73%下降至66%，油料作物占比则提高至18%。主要粮食产区的种植结构调整成效尤为明显。

图片来源：哈萨克斯坦农业部

目前，农业生产者矿物肥料供应保障工作仍在推进。今年，已就计划供应量的78%签订合同并完成施肥。

会议还重点讨论了秋收准备和保障粮食接收基础设施稳定运行等问题。目前，哈萨克斯坦粮食仓储设施总容量为3070万吨，能够充分接收预计收获的粮食。

萨帕若夫要求有关部门采取措施降低粮仓负荷，并在必要时组织向南部地区运输粮食，以扩大新粮接收能力。

农业气象监测数据显示，尽管各地天气条件存在差异，但大部分农田的有效水分储备仍处于适宜水平。全国超过99%的粮食和油料作物长势被评估为良好或令人满意，为获得丰收和优质农产品创造了有利条件。

目前，南部和西部地区已开始收获冬播作物。截至目前，已收获粮食63.58万吨，平均单产为每公顷20.6公担。

会议结束时，萨帕若夫要求对各地区粮食接收点的状况进行全面检查，确保其在大规模秋收开始前做好充分准备。

他还要求及时确定受天气影响风险较高的地区，提前采取应对措施，并按照计划完成矿物肥料和有机肥料施用工作。

萨帕若夫表示，秋收是责任最重、容不得疏忽的关键阶段之一。作物生长期进展、农业机械、粮仓和物流基础设施准备情况必须始终处于监督之下。中央和地方执行机构应加强协调，确保在最佳时间内完成收割、最大限度减少损失，并为新粮接收创造一切必要条件。