迪玛希音乐作品亮相2026年世界杯墨西哥FIFA球迷节

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据dimashnews.com消息，在2026年国际足联（FIFA）世界杯足球赛期间，哈萨克斯坦人民艺术家迪玛希·库达依别尔艮的音乐作品亮相墨西哥哈利斯科州萨波潘市举行的FIFA球迷节（FIFA Fan Fest）。

作为国际足联与当地政府联合举办的官方活动，FIFA球迷节是世界杯期间规模最大的文化体育活动之一。活动不仅通过户外大屏幕直播世界杯赛事，还同步举办音乐演出、民俗文化展示、美食品鉴和互动体验等丰富多彩的配套活动，向来自世界各地的球迷展示墨西哥独具特色的文化魅力。

受邀参加本次音乐会文化演出单元的表演者中，包括13岁的墨西哥少年歌手安赫尔·赫拉尔多·科瓦鲁比亚斯·卡夫雷拉（艺名Angeloo）。据他介绍，自己10岁时第一次接触迪玛希的音乐，不仅被其精湛的演唱技巧深深打动，也从作品所传递的艺术魅力和人文精神中获得了深刻共鸣。

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2025年，Angeloo凭借演唱西班牙语版《SOS》，夺得“La Voz Zapopan de los Niños y las Niñas”歌唱比赛冠军，并由此获得登上FIFA球迷节舞台演出的机会。面对2000多名现场观众，他倾情演唱了迪玛希的《Diva Dance》《Sinful Passion》和《When I’ve Got You》等代表作品。演出期间，当地“Dears Jalisco Mexico”粉丝俱乐部成员也来到现场，为他的演出加油助威。