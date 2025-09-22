哈萨克斯坦珠宝设计师作品亮相欧洲议会

此次展览是第二届中亚—欧洲创意论坛的一部分，旨在汇聚中亚各国的设计师与创意人士，向欧洲观众展示本地区独特的文化与艺术。

论坛发起人埃琳娜·范·哈里托诺娃介绍说，这是中亚-欧洲创意论坛第二次举行。2024年，包括哈萨克斯坦在内的中亚五国共有12位设计师曾访问比利时，并在欧盟对外行动署、欧洲议会以及布鲁塞尔和安特卫普的博物馆展示过他们的作品与项目。

—在为期五天的活动中，参与者将深入文化外交和国际文化交流领域，重点聚焦中亚这一独特的创意区域。他们将有机会了解欧盟外交政策的主要方面以及欧洲议会对该地区的看法。文化外交的核心是赢得人心，而国际文化交流则建立在合作与共同利益基础上的互动与建设性对话。-哈里托诺娃说道。

此次展览将展出在巴黎定居的哈萨克斯坦珠宝设计师卡米拉·弗洛伦蒂尼的作品。她已在法国生活逾十年，其融合哈萨克元素的珠宝设计深受当地公众喜爱。

在未来两天里，弗洛伦蒂尼与其他中亚设计师的作品将亮相欧洲议会和欧盟对外行动署。随后，布鲁塞尔和安特卫普的公众也将有机会欣赏到这些独具特色的创意作品。

【编译：阿遥】