毕加索原作展览在阿斯塔纳开幕

Lumiere-Hall联合创始人马克西姆·耶加尔明介绍说，这批作品博物馆等待了近一年才得以租借。他指出，毕加索生前非常受欢迎，很多人都想拥有他的作品。由于他来不及用油画满足需求，石版画成为重要的创作形式。石版画是在特制机器上完成的，每套作品都有特定数量，并附有艺术家的签名，因此具有极高价值。

据耶加尔明介绍，这批作品的独特之处在于它涵盖了毕加索艺术创作的不同阶段，从古典学院派到极简主义，再到立体主义。展览中包括《巴塞罗那的蓝色》系列，描绘了日常生活场景，还展出了与《格尔尼卡》创作相关的资料。

展览的“拼贴纸”系列展示了毕加索对立体主义的探索，另一个部分则聚焦于战后时期以及艺术家对斗牛题材的兴趣，展览最终以《战争与和平》系列收尾。

此前，这批作品已在阿拉木图展出，观众最感兴趣的是毕加索的女性肖像。据介绍，展览中可以看到他四位前妻的肖像。耶加尔明补充说，毕加索一生性格复杂但极具创造力，活到92岁，留下了超过2万件作品。

展览将在 Kulanshi Art画廊持续至11月9日。主办方还计划举办一系列关于毕加索生平与艺术创作的讲座。

【编译：达娜】