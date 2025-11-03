世代传承：阿拜创作在全球焕发新意——访哈萨克斯坦国立学术图书馆馆长库米斯·塞伊托娃

如今，从巴黎、布达佩斯到北京、华盛顿，世界多国首都均矗立着阿拜纪念碑与半身像。这些雕塑既是对伟大诗人遗产的敬意，也是人文主义、智慧与精神追求普世理想的象征。

阿拜的不朽遗产在哈萨克斯坦亦以全新活力得以复兴。阿斯塔纳国家学术图书馆举行《世代传承》新书首发式。该书并非简单再版，而是伟大思想家与新时代的精神对话，引导读者从当代视角、人类永恒价值高度重新审视阿拜世界。

QAZAQ CULTURE记者就该书的文化外交意义及在青年教育中的作用，专访了哈萨克斯坦国立学术图书馆馆长库米斯·塞伊托娃。

记者：库米斯·塞伊托娃女士，《世代传承》一书以全新形式与阿拜遗产对话。为何此时推出《箴言录》改编版尤为重要？

库米斯·塞伊托娃：值此伟大诗人兼思想家诞辰180周年之际，此书意义非凡。它并非单纯重印，而是以当代眼光重新诠释阿拜精神遗产。其语言贴近现代读者尤其是青年，使我们得以在当下语境中聆听阿拜之声。正如其所言：“留意智者之言者，亦将成智者”（第19箴言）。改编版令阿拜哲学易于为每一位寻求精神支撑与灵感之人所理解。此书不仅是精神遗产，更是当代社会的指南。

记者：该书以七种语言出版。国立学术图书馆是否因此成为哈萨克斯坦与世界文化桥梁？

库米斯·塞伊托娃：当然。多语种形式彰显哈萨克斯坦的开放性及阿拜教诲的全球认可度。其关于人格、精神提升与相互尊重的原则，以全人类共通语言表达。今天，图书馆不仅是知识殿堂，更是向国际空间推介民族价值的平台。秉持阿拜“各民族皆有可学之处”（第2箴言）之智慧，图书馆通过文字、知识与书籍交融文化、筑牢信任与对话，成为文化外交的纽带与哈萨克精神的世界使者。

记者：该书如何与Qazaq Culture理念及强化哈萨克斯坦文化认同使命相呼应？

库米斯·塞伊托娃：此作无疑全力支持Qazaq Culture的核心宗旨——强化民族文化认同并向世界展示哈萨克斯坦深厚的精神与智力传统。世人通过阿拜创作认识哈萨克民族以人文主义、启蒙与人格为根基的深刻世界观。此类项目不仅保存文化遗产，更使其与现代生活共鸣，以易懂且吸引全球读者的方式呈现。这是发展文化外交、推动哈萨克斯坦作为欧亚精神中心的重要一步。

记者：阿拜遗产常被称作“灵魂教育之学说”。您如何评价该书在青年教育中的潜力？

库米斯·塞伊托娃：没错，阿拜遗产是人格教育的强大工具。其关于良知、羞耻、劳动与知识的论述塑造个体精神文化。适应当代语境的版本为青年将这些宝贵原则与现实生活相结合铺平道路。该书潜力巨大：助力个人成长、培养有觉悟的公民与爱国一代。唯有此类青年方能认知自身精神根脉并珍视世界文化。

记者：哈萨克斯坦正积极发展文化外交。此类出版物如何提升国家国际声誉？

库米斯·塞伊托娃：哈萨克斯坦正有针对性地推进文化外交。《世代传承》等作品成为塑造国家正面国际形象的有效工具。这些出版物向世界展示哈萨克斯坦不仅拥有丰富自然与历史遗产，更具备深邃精神文化、发达哲学传统与人文主义世界观。《箴言录》多语种译本拉近其理念与全球民众距离，强化文化间对话与相互理解。外国读者通过阿拜作品得以洞悉哈萨克民族内心世界、道德准则、思维体系与精神深度。此类项目作为文化外交“软实力”，在哈萨克斯坦与其他国家间架起信任与尊重之桥。在全球变革时代，这尤为关键——文化与书籍始终是引领民族相互理解与精神靠近的最可靠媒介。

记者：外国学者对此书表现出特别兴趣。您认为阿拜哲学吸引海外读者的关键何在？

库米斯·塞伊托娃：首先在于其普世性。西班牙、法国、中国皆在阅读阿拜。其关于良知、羞耻、责任与勤奋的思考对任何民族都易共鸣。本书包含古突厥、阿拉伯、波斯语罕见词汇，故兼具文学与语言学价值。它化作跨越时代的灵魂桥梁，交融哈萨克民族语言、文化、精神与世界观。

记者：图书馆广泛运用数字格式。这对在青年中推广阿拜有何影响？

库米斯·塞伊托娃：目前，哈萨克斯坦国家电子图书馆使阿拜遗产向全球读者开放。我们举办在线会议、图书预告片、挑战赛、艺术项目、讲座及诗歌马拉松。这些举措令青年不仅阅读阿拜，更能感知其思想并以当代语言理解。

记者：《世代传承》项目是否可视为图书馆通过新文化使命连接代际的一部分？

库米斯·塞伊托娃：当然。这正是项目核心力量。图书馆使命在于凝聚代际，通过阿拜之言构建连接过去与未来的文化空间。《世代传承》正通过语言、意蕴与永恒精神价值实现这一目标。

记者：阿拜的哪一句话对您个人影响最深？

库米斯·塞伊托娃：我尤为珍爱以下两句：“对行为负责乃善行之基石与保障”（第4箴言），这是完善人格的生命准则；以及“追求知识，探求未知……”（第32箴言）。于我而言，阿拜并非历史人物，而是与当下共鸣的生命学堂。他教导我们在善行、求知、人性与仁慈中寻得真谛。

【编译：木合塔尔·木拉提】