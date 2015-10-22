阿斯塔纳客场0:4不敌劲旅马德里竞技

哈通社阿斯塔纳10月22日电 阿斯塔纳时间22日凌晨，欧冠小组赛C组第三轮比赛中，客场作战的阿斯塔纳队不敌西甲劲旅马德里竞技，以0:4的比分铩羽而归。

赛后统计显示：在比赛中，阿斯塔纳队共有10次射门，其中只有3次射正；而马德里竞技对则有23次，且10次射正。角球方面，阿斯塔纳队2个，马德里竞技10个。控球率阿斯塔纳33%，马德里竞技67%。传球次数阿斯塔纳243次，马德里竞技585次。 两队之间的实力差距在比赛中表现得十分明显。 这场比赛中，身价3500万欧元的马德里竞技球员马丁内斯打入了第二个进球，这也是他为新东家打入的首个欧冠入球。另两个进球分别由马竞球员萨乌尔和奥利弗打入。 阿斯塔纳队后卫杰杰奇科在第89分钟时解围失误，自摆乌龙。 最终比赛结果锁定在了4:0，两队将在11月3日再度相遇，届时阿斯塔纳队将坐镇主场迎战对手。 本场比赛出场阵容：

阿斯塔纳： 门将：1号埃里奇 后卫：2号艾哈迈托夫、15号別伊谢别科夫、33号伊利奇、44号波斯尼科夫 中场：8号茹科夫、9号谢特金、10号凯特沃阿马、11号穆日科夫、24号杰杰奇科 前锋：89号卡巴南加 替补名单：洛吉诺夫斯基、库尔别科夫、皮卡尔金、科扎姆贝尔迪

马德里竞技： 门将：13号奥布拉克 后卫：20号胡安弗兰、2号戈丁、15号萨维奇、4号西凯拉 中场：5号蒂亚戈、14号加比、17号萨乌尔 前锋：7号格列兹曼、11号马丁内斯、21号卡拉斯科 替补名单：莫亚、费利佩-路易斯、希门尼斯、科克、奥利弗、安赫尔-科雷亚、托雷斯（编译：塔尔）