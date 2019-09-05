年初至今近1.1万归国哈侨获得哈萨克斯坦国籍

哈通社/努尔-苏丹/9月5日 —— 劳动和社会保障部5日公布的数据显示，年初至今共有1.07万名归国哈侨获得哈萨克斯坦国籍。

其中，大部分移居哈萨克斯坦的哈侨同胞来自乌兹别克斯坦（占48.5%），其次为中国（36%）和蒙古国（6.2%）。来自土库曼斯坦和俄罗斯的归国哈侨总数分别占5.4%和1.1%。

值得一提的是，1991年以来，共有30.73户（104.6万人）归国哈侨家庭移居哈萨克斯坦，获得了哈萨克斯坦国籍。

据了解，根据首任总统纳扎尔巴耶夫的指示，从2018年3月16日开始，针对所有自其他国家回归历史祖国，但尚未取得哈萨克斯坦国籍的外籍哈萨克人，启动了延长其«回归者»待遇证书期限的政策。



拥有«回归者»待遇证书的外籍人士，可通过简化程序获得哈萨克斯坦公民身份和国籍。

根据相关规定，«回归者»待遇证书有效期为一年，自获取之日起开始计算，逾期失效。而新政策允许未能及时在期限内获得哈萨克斯坦国籍的外籍哈萨克族裔，将持有的«回归者»待遇证书期限延长至2019年12月31日。

截止8月26日，共有5789人延长了«回归者»待遇证书期限，其中4909人已提交入籍申请。

【编译：小穆】