朝鲜试射1枚弹道导弹 飞行约500公里

哈通社阿斯塔纳 -- 据韩联社援引韩国联合参谋本部消息，朝鲜于当地时间21日下午4时59分许在平安南道北仓一带朝向半岛东部海域试射1枚弹道导弹，飞行距离约为500公里。

韩军推测，该导弹并不是洲际弹道导弹（ICBM）。联参表示，从导弹飞行距离来看，此次试射可能并未以失败告终。导弹落在了半岛东部海域，联参方面就型号等具体信息进行进一步分析。

朝鲜4月29日在北仓一带试射1枚"北极星2"型弹道导弹，但导弹在空中爆炸，试射以失败告终。有观测认为，朝鲜今日试射的弹道导弹有可能是"北极星2"型弹道导弹。

这是今年来朝鲜第8次试射弹道导弹，也是在文在寅政府成立以来第2次射弹。分析认为，近日美国政府提出若朝鲜停止核与导弹挑衅，美方可与朝进行对话，而朝鲜通过此次试射暗示不接受美方提议的立场。另有观点认为，联合国安理会正在酝酿就朝鲜本月14日试射"火星12"型中远程弹道导弹一事进一步制裁朝鲜的方案，而朝鲜以射弹对此表示抗议。专家们则分析认为，朝鲜有可能通过射弹试探文在寅政府的态度，并试图引导韩政府改变对朝政策。

文在寅当天指示紧急召开国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议，商讨应对朝鲜射弹的方案。面对朝鲜再次发起挑衅的可能性，韩军正在保持高度警戒。