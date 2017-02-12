特朗普和安倍紧急回应朝鲜挑衅:美国100%支持日本

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，朝鲜星期六发射了1枚弹道导弹，在飞行约500公里后落入日本海。美国和日本立即作出强烈反应，日本首相安倍晋三称这是"绝对不能容忍"的，而美国总统特朗普则表示，美国100%和日本站在一起。

韩国联合参谋本部称，朝鲜发射的是射程几乎覆盖日本全境的射程1300公里的中程弹道导弹。日本政府表示导弹落下点可能并非日方专属经济区内，目前也尚未发现有船舶等遭受损失。



导弹发射之际，正值日本首相安倍晋三在美国访问。安倍在朝鲜导弹试射后与美国总统特朗普召开联合记者会。



安倍说："朝鲜最新的这次导弹发射是绝对不能容许的。朝鲜必须遵守联合国安理会相关决议。"



这次导弹试射被广泛认为是对特朗普政府的挑战，可能是意在制约美国新政府的同时试探美国今后态度。



特朗普说："我希望各位清楚地知道，美国100%跟我们的盟国日本站在一起"。



在朝鲜发射导弹之际，特朗普周六晚上正在佛罗里达州同来访的日本首相安倍晋三共进晚餐。白宫官员说，特朗普已经得到有关导弹发射情况的全面介绍。



这是朝鲜是继去年10月发射1枚疑似"舞水端"的导弹失败后，再次进行了发射。



韩国外交部星期六发表声明，严厉谴责朝鲜发射弹道导弹。声明称，这不仅公然违反联合国安理会相关决议，还对韩半岛以及全世界的和平与安全构成严重威胁。