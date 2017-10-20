珀特罗夫：哈萨克斯坦将每月运输近100万吨粮食

哈通社/阿斯塔纳/10月20日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部公路交通委员会副主席迪米特里•珀特罗夫19日在政府新闻发布会上表示，哈萨克斯坦将为粮食运输额外借助俄罗斯提供的1000节车厢。

珀特罗夫表示，政府目前特别注重煤炭、粮食以及其他重要公共物品的运输工作。据统计，目前哈萨克斯坦拥有近5万节货运车厢。2017年供暖季共运输3100万吨煤炭，达到年度计划的98%。



据他透露，粮食运输高峰期有可能将出现车厢供应不足等现象。



"目前，为粮食运输已使用近1万节货运车厢。它们有能力每月运输100万吨粮食。" 珀特罗夫说。



据了解，公路交通委员会正在同农业部协商扩大货运车厢数问题。在此，粮食运输量也将在年底得到增长。



最后，珀特罗夫还表示，为粮食运输计划额外借助俄罗斯提供的1000节车厢。2017年前9个月，粮食运输量达550万吨，其中360万为出口粮食。10月，哈萨克斯坦计划运输85万吨粮食，其中60万吨为出口粮食。11-12月，粮食运输量预计将达100万吨，其中65万吨为出口粮食。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】