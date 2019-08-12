印度多地洪灾已造成至少100多人死亡

哈通社/努尔-苏丹/8月12日 —— 据外媒报道，近日，印度西南海岸遭遇连日暴雨，引发洪灾、山体滑坡等自然灾害。印度政府11日表示，该国卡纳塔克邦、喀拉拉邦和马哈拉施特拉邦的洪水已致147人死亡，另有数十万人不得不紧急疏散。

据路透社报道，大雨和山体滑坡迫使数十万人离开家园在救济营地避难。

印度政府表示，在该国南部的喀拉拉邦，至少有57人丧生，超过16.5万人在该邦的救济营地避难。«有一些房屋仍被10-12英尺深的泥土覆盖，这妨碍了救援工作。»该邦首席部长皮纳拉伊·维贾扬介绍道。此外，该邦某些地区的救援行动也可能因为雷暴和暴雨受到影响。

报道提到，去年，喀拉拉邦还遭遇了100多年以来最严重的洪灾，导致200多人死亡，超过500万人受灾。

而在卡纳塔克邦，一些世界遗产建筑也被洪水淹没。该邦首席部长BS Yediyurappa表示，到目前为止已有60人死亡，近22.7万人住在救济营地。

报道还提到，虽然卡纳塔克邦、喀拉拉邦和马哈拉施特拉邦今年受洪水影响最为严重，但包括古吉拉特邦、阿萨姆邦和比哈尔邦在内的其他几个邦也因洪水遭受严重破坏。