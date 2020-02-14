日政府决定为应对新冠肺炎紧急拨款103亿日元 该国已有3人确诊患病

哈通社/东京/2月14日 -- 据共同社消息，日本政府14日在内阁会议上决定，为实施关于新型冠状病毒肺炎扩大的第一波紧急对策，将从2019年度预算的预备费中拨款103亿日元，主要用于支援持续缺货的口罩增产以及加强检测态势等边境口岸对策。

通过第一波措施，政府将设立让厂商提升口罩供应能力的补贴，还将完善迅速检测病原体的态势。除促进检测试剂盒及疫苗研发外，政府还将安排检疫官给予支援。此外，政府将设立电话呼叫中心受理咨询，努力提供准确的信息。

此外，为援助预订接连被取消导致业绩恶化的旅馆行业等的资金周转，政府将为日本政策金融公库等确保5000亿日元规模的紧急贷款和担保额度。

财务相麻生太郎14日在内阁会议后的记者会上强调：«将切实推进对受影响产业的紧急措施，阻止病毒在国内扩散。»

日本政府13日汇总了第一波紧急对策，将执行包括预备费在内总额153亿日元的应对措施。今后也打算看清事态发展，同时依次采取措施。

值得一提的是，日本厚生劳动省13日发布消息称，感染该病毒的家住神奈川县的80多岁日籍女性死亡。这是日本国内的首个死亡病例。该女性死后被确诊感染。厚劳省还发布消息称，东京都70多岁出租车司机与和歌山县50多岁男性外科医生等3名日本人感染了新冠病毒。

截至13日，包括死亡的女性，日本国内确诊251人感染。在中国本土以外确认出现死亡病例的国家和地区中，日本是继菲律宾和香港后的第三例。厚劳省称，«钻石公主»号游轮上的乘客和船员中，有10名重症患者。