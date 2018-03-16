我国代表团出席第13届山东国际农机展 考察高新技术农机科技产品

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 - 在哈萨克斯坦中国贸易促进协会的组织下，由14人组成的哈萨克斯坦农业企业考察团本月初访问中国山东，出席在当地举办的第13届国际农业机械展览会。

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特•拜赛克在接受记者采访时表示，哈萨克斯坦与中国无论是从整体经济方面，还是农业综合体发展的实际问题而言，都是重要的战略合作伙伴。



"哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫和中国国家主席习近平在2017年于阿斯塔纳进行的会谈中，也着重强调了两国在农业生产和加工领域开展广泛合作与投资的重要性。自然环境优越，农业土地资源广袤的哈萨克斯坦，拥有成为国际领先农产品生产和出口国家的潜力。而要实现这一目标，需要合理的农业政策和吸引战略投资。在这方面，中国可以提供实际的支持。"哈纳特•拜塞克会长说。



据悉，访问期间，哈中贸促会副会长詹•伊布拉耶夫率领的哈萨克斯坦农机采购考察团，受到了中国山东省济宁市兖州区政府书记王宏伟的热烈欢迎，后者在会谈中向哈萨克斯坦代表团介绍了兖州农机装备制造产业的发展情况。



随后，考察团一行在当地官员陪同下，参观考察了当地十多家大型农机生产企业，并就农机产业发展现状和农机行业发展趋势与企业负责人座谈交流，重点对农机设备的技术发展方向、发展前景进行了探讨。



第13届中国（山东）国际农业机械展览会于3月6日举行，展览分为多个展区，包括动力机械展区、收获机械展区、农业运输车辆展区、灌溉设备展区、智慧农业装备展区、植保机械展区、园林机械展区、田间管理机械展区、农副产品加工机械展区、设施农业与光伏农业展区、数字化制造装备展区、农机配件展区等。



据悉，为加大国际间农机企业的密切合作，实现精准对接，第13届中国（山东）国际农业机械展览会期间，还召开了"一带一路"国际采购商-设备采购对接会。





参会期间，哈中贸促会副会长詹•伊布拉耶夫组织哈萨克斯坦采购考察团针对要采购的联合收割机、水稻插秧机、灌木铲除机、除草机等多类农机产品与中国多家农机企业进行了"一对一"的对接、洽谈。代表团成员还同多家中国企业就农产品种植、仓储基础设施建设和改造以及农业产品销售等多个领域的合作进行讨论。



经过深入了解与洽谈，哈萨克斯坦农企 "Azam-CK"有限责任公司与济南邦德激光股份有限公司签署了采购（激光)设备的合同。这一合作不仅为哈萨克斯坦农企与中国山东农机企业合作带来新的契机，也为两地农企更进一步的合作奠定了良好的基础。

会上，哈萨克斯坦中国贸易促进协会与山东济宁市兖州区人民政府举行了战略合作备忘录签约仪式。今后，双方将在促进两地区经贸关系，为两地区企业开展双向投资合作提供信息咨询、参观考察，提升两地区全面合作水平等方面加强合作。





哈纳特•拜赛克先生表示："近年来，哈萨克斯坦中国贸易促进协会接受两国政府相关部门委托，在两国组织了多个代表团赴两国各大城市考察交流，并在阿斯塔纳、阿拉木图、北京等地举办了多次推介会、研讨会、行业高峰论坛。本次哈萨克斯坦采购团赴山东参展考察，不仅帮助哈萨克斯坦引进先进的农业机械设备、促进山东农机企业开拓哈萨克斯坦市场，也有助于进一步推动‘一带一路'框架下哈中两国农业技术领域的交流合作。"



据了解，中国目前拥有8000多家农业机械生产企业，可生产14大类、95 小类、约 3000 多个农业机械品种，产品出口到世界211个国家和地区。而山东省是中国的农机制造和使用大省，现有农机制造企业有 2000 余家，该省企业生产的农机出口已到欧洲、美洲、中东、北非、东盟等地区，金额近两亿美元。



【编译：木合塔尔·木拉提】