哈通社/阿拉木图/6月13日 -- 阿拉木图市市长包尔詹·拜别克12日在题为"发展旅游业的100步"项目会议上表示,阿拉木图市年初至今共迎来13万名外国游客。

消息称,阿拉木图市近三年期间外国游客数量增至达14%,游客们主要来自韩国、印度、俄罗斯、中国、土耳其、美国以及德国等国家。

会议期间,阿拉木图市副市长阿赛勒·朱尼索娃指出,举行大型国际活动项目为吸引外国游客起到了正面影响。

"2017阿斯塔纳世博会、大学生冬季运动会、经合组织欧亚周以及'Star of Asia'、'Spirit of Tengri'、'伟大草原运动会'、'阿拉木图马拉松'、'Tour of Almaty'等音乐和体育事项的举办吸引了更多的外国游客。" 朱尼索娃说。

据了解,阿拉木图市经济的87%由服务业组成,然而旅游仅占其中1.5%。为了提高大城市的旅游潜力制定了山区旅游计划,并纳入麦迪奥、琼布拉克、阿勒玛套以及布塔克夫卡等山区。

阿拉木图副市长说:"每年来阿拉木图的游客数量都在增长,这也可以从国际性旅游评论网站猫途鹰(TripAdvisor )上看出,关于城市的评论从465条增长到66824条。大部分评论来自美国、俄罗斯、英国、印度以及德国等国家的游客。" 朱尼索娃说。

【翻译:冰山】