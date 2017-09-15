勇士克伊克遗骨安葬仪式15日在库斯塔奈举行

哈通社/库斯塔奈/9月15日 - 勇士克伊克遗骨安葬仪式15日在库斯塔奈州阿曼凯德县举行。

流离在外近一个世纪之后，勇士的遗骨终于回到了家乡，并得以入土为安。为见证勇士遗骨的安葬，多位哈萨克斯坦议会议员、政府高官、社会知名活动家、文学界代表以及周边地区居民等数千人参加了15日的安葬仪式。



安葬仪式于当地时间11:00开始。



勇士遗骨入土仪式由哈萨克斯坦国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃，哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒、库斯塔奈州州长阿基米德•穆哈姆别托夫、匈牙利驻哈萨克斯坦大使巴利尼•安德拉什、哈萨克斯坦参议院议员库阿尼西•苏力坦诺夫、作家萨比特•多萨诺夫共同完成。







库斯塔奈州州长阿基米德•穆哈姆别托夫表示，勇士克伊克的陵寝建设工作受到了政府的高度重视，作为哈萨克历史上最为重要的英雄人物之一，克伊克的陵寝将成为爱国主义教育的重要基地。



作家萨比特•多萨诺夫表示，勇士克伊克将毕生贡献给了哈萨克民族解放运动，其精神将永远被后人铭记。



在安葬仪式上，克伊克勇士的直系后人赛力克•阿克勒拜发言，并向主持了勇士遗骨追索工作的纳扎尔巴耶夫总统致以谢意。









勇士克伊克(1871-1923)，原名努尔马哈姆别特•阔科姆拜吾勒，1916年哈萨克斯坦民族解放运动起义军领袖，1923年被苏联军队杀害，双手及头颅被砍下后被辗转送往圣彼得堡，多年来一直保存于圣彼得堡人类学博物馆。 2016年8月12日，前总理卡里姆•马西莫夫宣布将在同俄罗斯总理梅德韦杰夫的会谈中，向俄方提出归还哈萨克汗国最后一任可汗科涅萨热汗及民族解放运动领袖勇士克伊克头骨的要求。 在得到俄总理梅德韦杰夫的承诺后，俄哈两国相关部门随即开始了对头骨归还事宜的接洽，并很快确认了勇士克伊克头骨的归还时间。 2016年10月6日，在牺牲近90年后，卫国忠魂的遗骨终于得以重返祖国。



【编译：木合塔尔·木拉提】