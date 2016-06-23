欧洲杯16强出炉：5豪门进死亡半区 西班牙PK意大利

哈通社阿斯塔纳6月23日电 据外媒报道，2016年法国欧洲杯的小组赛全部结束，淘汰赛16强正式出炉。晋级16强的球队分别是：法国、瑞士、威尔士、英格兰、斯洛伐克、德国、波兰、北爱尔兰、克罗地亚、西班牙、意大利、匈牙利、冰岛、葡萄牙、爱尔兰、比利时。西班牙、德国、意大利、法国、英格兰五强扎堆下半区。

英格兰在最后一轮0-0战平斯洛伐克。尽管霍奇森的球队占据了场上的主动，但却迟迟打不开局面，最终只能接受一场平局。由于另外一场比赛威尔士大胜俄罗斯。这样，英格兰丢掉了小组第1的位置，只有屈居第2位。西班牙在小组赛最后一轮惨遭克罗地亚逆转，佩里西奇在第87分钟的绝杀让西班牙丢掉了小组的头名，斗牛士军团将以D组第二名的身份晋级16强。

下半区汇集了西班牙、德国、意大利、法国、英格兰，欧洲五大联赛的5支全欧洲最强的球队，也可以说，欧洲所有拿过世界杯的球队，全部分进了下半区。

最重磅的1/8决赛对决无疑是西班牙将对阵意大利，他们的胜者极有可能面对德国队。再往之后，很可能会在半决赛面对法国队，而法国队想要进入半决赛，英格兰将成为拦路虎。

另外一个意外是今天凌晨的冰岛队。本已无欲无求的冰岛，在比赛的最后时刻，抓住奥地利全员压上的机会，在94分钟通过反击打入绝杀球。这样，冰岛凭借积分优势来到小组第二的位置，葡萄牙成了第三，葡萄牙也因此获得了一个绝佳的位置，避开了西班牙、德国、英格兰、意大利、法国等传统豪强。

和下半区相比，上半区完全可以说是新军扎堆，"遍地鱼腩"。没有一支传统豪强，真正被认为强队的只有世界第二、欧洲第一比利时队，以及C罗领军的葡萄牙队。不过葡萄牙队想进八强也并不容易，他们1/8决赛的对手是力压西班牙小组头名出线的克罗地亚队。

小组第一出线：法国、威尔士、德国、克罗地亚、意大利、匈牙利

小组第二出线：瑞士、英格兰、波兰、西班牙、比利时、冰岛

小组第三出线：斯洛伐克、北爱尔兰、爱尔兰、葡萄牙

2016年欧洲杯1/8决赛对阵形势：



上半区：瑞士vs波兰、克罗地亚vs葡萄牙、威尔士vs北爱尔兰、匈牙利vs比利时

下半区：德国vs斯洛伐克、意大利vs西班牙、法国vs爱尔兰、英格兰vs冰岛