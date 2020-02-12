被隔离的“钻石公主号”上确诊人数达到175人

哈通社/东京/2月12日 -- 据外媒报道，停泊在日本横滨港外接受隔离检疫的“钻石公主号”（Diamond Princess）邮轮上，目前再确诊40例新冠病毒病例。这使得这艘邮轮上的确诊人数达到了175人。

新增确诊病例中，包括一些乘客及一名收集表格的防疫人员。 据悉，新确诊感染者里，有4人症状严重。

邮轮共载有3711名乘客和船组人员。

新型冠状病毒爆发以来全球已有逾4.5万人受到感染。

«钻石公主号»邮轮于1月20日从横滨出发，22日停靠鹿儿岛，25日抵达香港。之后前往越南、台湾等地，2月1日停靠在那霸，3日回横滨后接受隔离检疫。

首位香港感染者是从横滨登船，在香港下船后被确诊感染。不过，此人在登船前的19日就已出现咳嗽症状。

目前，乘客获准轮流到甲板上去呼吸新鲜空气，并被劝导应定期测量自身体温。

日本厚生劳动大臣加藤胜信（Katsunobu Kato）表示，政府正在考虑对船上每个人进行实验室检测，随后才允许他们下船。

另据日经中文网11日报道，日本厚生劳动省昨日确定方针称，在日本横滨港接受检疫的«钻石公主号»邮轮乘客中，感染新型冠状病毒风险较高的群体，如老人等可获准下船，他们将被转移至日本境内的医院等处接受治疗观察。虽然仍未实施病毒检查，但这些人被认为长期在船内隔离很困难。

报道称，现在仍在进行进一步检查，但乘客中有很多老年人和本身带病的人，长期在船内逗留，健康方面的风险正在提高。该省讨论实施乘客等全员的病毒检查，但由于检查能力存在极限，如今转向了首先让老年人等健康方面风险高的人下船的方案。