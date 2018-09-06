韩朝领导人将于本月18-20日平壤会晤

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 -- 韩联社消息，韩国总统特使团团长、青瓦台国家安保室室长郑义溶6日召开记者会公布访朝成果，称双方商定从本月18日至20日在朝鲜平壤举行首脑会谈，为此韩国总统文在寅将于18日访问平壤。

据郑义溶介绍，朝鲜国务委员会委员长金正恩重申对韩半岛完全无核化的坚定意志，并表示将为此同韩美保持紧密合作。双方还将借首脑会谈之机就建立互信和防止武装冲突等的具体方案进行讨论。韩朝还商定（位于开城工业园区的）韩朝联络办公室将在首脑会谈举行前揭牌。

郑义溶介绍，特使团与朝方就改善韩朝关系、半岛无核化和构建和平机制等进行了沟通。特使团5日上午抵达平壤后与金正恩委员长会面，转交了文在寅总统亲笔信，并就首脑会谈等韩朝关系大局进行磋商，还与朝鲜劳动党中央委员会副委员长兼统一战线部部长金英哲会面，就落实韩朝首脑共识进行了具体讨论。

郑义溶表示，韩朝下周初将在板门店举行高级别工作会议，讨论首脑会谈的礼宾、警卫、通信和报道等具体事宜。预计韩朝首脑将在会谈中盘点《板门店宣言》的落实成果并确认其今后推进方向，还将就韩半岛持久和平与共同繁荣，尤其是实现半岛无核化的实际方案进行讨论。

郑义溶说，今后韩朝将拿出耐心持续努力，推动韩朝关系、半岛无核化和构建和平机制事宜取得实质性进展。另外，韩方将向美国等有关国家介绍特使团访朝结果，保持紧密合作。