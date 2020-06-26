乌克兰总统办公室：全国尚有19个地区洪水灾情严重

哈通社/努尔苏丹/6月26日 —— 据俄罗斯卫星网报道，乌克兰总统办公室6月25日发布消息称，全国尚有19个地区洪水灾情严重。

乌克兰政府6月25日召开会议，决定划拨大约2800万美元支持国家西部洪水善后救灾工作。

消息指出，“ 当前，伊万诺-弗兰科夫斯克州15个地区、外喀尔巴阡州3个地区和利沃夫州1个地区的洪灾严重。”

消息称，截至6月25日上午，乌克兰西部各州的降水强度已经下降，水位逐渐回落，

“伊万诺-弗兰科夫斯克州、外喀尔巴阡州和利沃夫州的最高水位已经过去，外喀尔巴阡州的局势已经恢复正常，没有居民点被洪水浸泡。”

据消息，目前西部各州有285个居民点被淹，近1万栋房屋和8个乡村诊室受灾，共500公里路段、135座桥梁和280米大坝被毁。

洪水期间共331人获救，撤离610人，迁移290人。

乌克兰内务部6月22日采取紧急安全措施应对伊万诺-弗兰科夫斯克州和切尔诺夫策州的恶劣天气。利沃夫州、外喀尔巴阡州和捷尔诺波尔州也发生了强降水。该国紧急情况部门6月24日表示，恶劣天气导致3人死亡，1人失踪。乌克兰外交部请求欧盟和北约国家支援洪水善后救灾工作。伊万诺-弗兰科夫斯克州检察院已经对可能引发洪水的大规模非法砍伐林木活动进行刑事起诉。