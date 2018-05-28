农业部部长：哈萨克斯坦牧场面积将扩大至1亿公顷

哈通社/阿斯塔纳/5月28日 -- 哈萨克斯坦政府副总理兼农业部部长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫28日在马吉利斯政府时段发言时表示，哈萨克斯坦牧场面积将由5800万公顷扩大至1亿公顷。

消息称，政府副总理兼农业部部长舒克耶夫今日在马吉利斯（议会下院）召开的2017-2021年国家农业发展规划修订案讨论会议上发表讲话。

"肉牛养殖发展项目主要由小型家庭农场组成。其中包括农场、养殖场以及现代化肉类加工厂等产业形成，并利用美国、加拿大以及澳大利亚等国家经验。未来10年内将有望实现创建8万家专业从事牛、羊、马养殖的家庭农场；将牧场面积从5800万公顷扩大至1亿公顷；将大家畜数量增至1500万，羊数量增长3000万只等多个目标。" 舒克耶夫说。

他还指出，参与项目规划的农场主将得到政府补助，其中包括提供土地，为购买家畜、农业器械和设备提供低息贷款以及供应基础设施等。

据舒克耶夫介绍，奶牛养殖业项目规划也将由家庭农场、牛奶生产厂以及现代化乳品厂等工序得到实现。到2027年，家庭农场数量预计将从380家增至930家，大型牛奶生产厂数量将增至170家，乳品厂数量将从163家增至174家。因此，全国牛奶产量将达100万吨。

【翻译：冰山】