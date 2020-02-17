2天12次双边会晤——总结托卡耶夫总统的德国之旅

哈通社/慕尼黑/2月17日 – 上一周，托卡耶夫总统圆满完成了为期两天的访德之旅。

为出席第56届慕尼黑安全会议，托卡耶夫总统与2月14~15日，对德国进行了工作访问。分析人士们将总统的此行称之为«充满成果的访问»。访问期间，托卡耶夫总统举行了一系列双边会晤，与多个国家的领导人、国际组织的负责人、德国领先的大型企业代表，以及该国知名的社会人士举行了会谈。

两天内举行12场双边会晤

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统抵达慕尼黑后，首先与三家德国领先企业：BayWa AG公司董事长克劳斯·卢兹，RETHMANN AG＆Co.KG公司董事会成员、Rhenus Logistics和Rhenus Recycling公司总裁迈克尔·威弗斯，以及Reverse Logistics Systems GmbH公司和CCR Logistics Systems AG公司董事长帕特里克·维德曼举行了会面。

会谈期间，托卡耶夫总统向德国企业领导人介绍哈萨克斯坦稳定的经济发展趋势和良好投资环境。总统表示，吸引外国投资是当前的计划之一，而德国也是可靠的合作伙伴。

三家企业的领导人则分别向总统介绍了各自公司的主要业务和营收情况，以及对哈萨克斯坦投资和开展合作业务的计划意向。





在第56届慕尼黑安全会议框架之下，托卡耶夫总统同加拿大总理贾斯廷·特鲁多举行双边会晤。

会晤期间，双方就哈萨克斯坦与加拿大之间经济贸易、投资、文化和人道主义合作的现状和发展前景进行了讨论。同时，就国际议程关键问题交换了意见。

托卡耶夫总统指出进一步加强经济、投资、农业和科技领域双边合作的重要性。

加拿大总理向托卡耶夫总统就创造此次会谈机会表示了感谢，并就两国多边合作关系发表了看法。

他说：«两国间的经济合作具有很多共同性。我们在能源领域建立了一系列合作，希望能进一步加强双边合作。»

同时，加拿大总统对哈萨克斯坦总统在政治、经济领域进行的改革给予了高度评价。他表示，愿意就公民社会和民主的发展提供支持。

双方还互相邀请对方访问各自的国家。





14日下午，托卡耶夫总统会见了经济合作与发展组织秘书长安赫尔•古里亚。

会谈中，托卡耶夫总统回忆了几年前同古里亚秘书长之间的会面，并强调指出，自那时至今，哈萨克斯坦与经合组织之间的双边合作取得了长足的发展。

古里亚秘书长则强调称，经合组织与哈萨克斯坦之间的合作关系一直在不断深入。

«今天的会面令我非常高兴。我们与哈萨克斯坦的许多政府部门有着合作，双边合作关系逐年发展。我相信今年双方之间的合作将再上一层楼。»古里亚秘书长说。





托卡耶夫总统14日在德国慕尼黑还会见了阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。

托卡耶夫总统在会谈中表示，哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的双边合作关系近两年来取得了长足的发展，各领域合作成果丰硕。

托卡耶夫总统强调指出，哈萨克斯坦始终视阿塞拜疆为兄弟国家，作为环里海的邻国，双方将继续在阿克套签署的里海公约的框架下实现稳定、互利的合作发展。

托卡耶夫总统还邀请阿利耶夫在合适的时候访问哈萨克斯坦，以便于双方能够进一步就里海公约所带来的巨大前景进行更加深入的对话。

阿塞拜疆总统则强调指出，他相信阿塞拜疆与哈萨克斯坦之间的双边合作关系将在今年收获丰硕的成果。

阿利耶夫表示，两国目前正在开展一系列合作项目，双边贸易额的增长趋势明显，同时双方在跨境运输与旅游业领域的合作潜力巨大，两国间也建立了紧密的联系。

阿利耶夫指出，里海地位公约的签署是一个重要的国际性政治事件，为里海沿岸国家的合作发展打下了良好的法律基础。

阿利耶夫表示阿哈两国关系正沿着一条正确的道路发展，因此他坚信兄弟般的两国关系将不断加深。

访问之旅的第二天，即2月15日，托卡耶夫总统继续举行了一系列会晤。当天，总统会见了科威特总理协和·萨巴赫·哈立德·阿勒哈马德·阿斯萨巴赫，阿富汗总统阿什拉夫·加尼，Siemens AG公司执行总裁凯飒，欧亚集团（Eurasia Group）政治风险咨询公司创始人伊恩·布蓝默。

此外，总统还同世界卫生组织总干事谭德塞和国际红十字会主席彼得·毛雷尔举行了会晤。

会谈中，托卡耶夫总统向世卫组织总干事介绍了哈萨克斯坦为防控新冠肺炎疫情而采取的各项措施。





谭德塞则向哈萨克斯坦总统详细介绍了当前国际上的新冠疫情情况。

双方还就哈萨克斯坦与世卫组织之间的合作等进行了讨论。

而在同红十字会主席的会谈中，双方就哈萨克斯坦与国际红十字会双边合作关系的进一步深入发展问题进行了讨论，并就共同关心的国际和地区问题交换了意见。为了表彰彼得·毛雷尔为哈萨克斯坦和国际红十字会之间合作关系所作出的卓越贡献，总统向后者颁发了二等«友谊»奖章。





慕尼黑安全会议

访问之旅的第一天，托卡耶夫总统出席了第56届慕尼黑安全会议的正式开幕式。

共有来自40多个国家领导人，100多位外长和国防部长，国际关系领域知名的分析家，欧盟委员会代表以及欧洲议会议员出席了此次会议。

大会议程中计划讨论的主题包括：《欧盟与北约的未来》、《网络安全》、《卫生保健》、《贸易战与制裁》、《假新闻、宣传与可疑信息》、《中东问题》，以及欧盟、美国、俄罗斯、中国与其他国家之间的关系等。

慕尼黑安全会议诞生于1963年，当时是冷战时期北约成员国的«全体大会»。20世纪90年代末以来，这项活动的开放程度越来越高，先是向中东欧国家敞开大门，后来向全世界的宾客开放。基于对安全的广义理解，如今将军们与环保人士、独裁者与民主主义者并肩而坐。这带来了热烈的讨论，并提供了避开镜头进行接触的机会。

访德之行的第二天，即2月15日，托卡耶夫总统出席了在慕尼黑安全会议框架下举行的主题为《地理位置的重要性：中亚的现状》的小组讨论会议。

会议由国际关系理事会主席理查德·哈斯主持，一同参加会议的还有阿富汗总统阿什拉夫·加尼。

托卡耶夫总统在会上，就地理位置的重要性发表了评论。

«哈萨克斯坦是世界上国土面积第九大的国家。这理所当然的，为我们创造了许多的可能性。与中国和俄罗斯相邻，也有许多优点。共有的边界，为建立紧密的合作关系创造了条件。哈萨克斯坦是中亚举足轻重的国家之一。中亚正在不断发展当中。我认为，这种进步仍将持续下去。»托卡耶夫说。

对于理查德·哈斯就能源领域所提出的问题，托卡耶夫总统说：«哈萨克斯坦拥有多种不同的能源，这也是一个优势。我们很清楚，要促进经济的发展，需要更多的新计划和新规划。»

托卡耶夫总统还谈到了哈萨克斯坦与美国之间的关系。

«不久前，美国国务卿彭佩奥对哈萨克斯坦进行了访问。这也是哈美两国关系进一步深化的一个证明。»他说。

托卡耶夫总统指出，在经济合作方面，有多家美国大型企业在哈开展业务。«美国对哈萨克斯坦而言有着非常重要的地位，我认为两国之间加深合作的可能性相当的多。»他说。

在此次慕尼黑安全会议期间，托卡耶夫总统还向与会各国人士介绍了哈萨克斯坦当前正在实施的政治改革进程相关情况，并着重谈到了经济多元化、创新和数字化发展等重要的问题。





国际关系理事会主席理查德·哈斯强调指出，托卡耶夫总统在此次慕尼黑安全会议上提出了许多具有建设性的建议。«托卡耶夫总统就中亚问题，以及双边合作的相关问题发表了评论，特别是与中国和俄罗斯的关系。»他说。

他表示，托卡耶夫总统所谈到的话题完美的契合了小组讨论的主题，完整的评价了区域合作的相关情况，强调指出了哈萨克斯坦在中亚地区经济政治发展中所发挥的重要作用，并清晰明了的向与会者们介绍了哈萨克斯坦在国际政治舞台上的各项倡议和立场。

联合国的影响力与阿斯塔纳和平会谈

在此次慕尼黑安全会议期间，联合国的权威问题得到了与会各方的高度关注。慕尼黑安全会议主席沃尔夫冈·伊申格尔呼吁各方尊重和强化联合国的影响力。





沃尔夫冈·伊申格尔指出，当前，以联合国为中心的国际秩序正面临挑战，国际社会有着共同的机会和责任，推动完善国际规则体系，为全人类提供更好的安全保障。

而德国联邦总统施泰因迈尔在本年度慕尼黑国际安全会议开幕讲话中抨击华盛顿、北京和莫斯科的自我中心政策，再度强调多边主义的重要性。





施泰因迈尔警告可能出现的新一轮军备竞赛。他强调指出，«我们重新陷入了经典的安全两难窘境。更多不信任、更多军备、更少安全是其必然后果，--直至出现新一轮核军备竞赛，它不仅将导致更多武器，而且首先将导致出现更多核武国家，带来对本就日益脆弱的核均衡的各种风险» 。

这位德国总统指出，过分强调本国利益，只会在寻求气候变化等全球性问题的解决方案时削弱国际社会，因此，国际机构遭«杯葛»、«被削弱»，不能不引起国际社会的«深切忧虑»。

俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫在慕尼黑安全会议期间表示，阿斯塔纳和平进程是讨论和解决叙利亚问题的最佳对话平台。





«在解决这个复杂的问题方面，阿斯塔纳进程有着特殊的作用。在此，我们感谢哈萨克斯坦提供自己的首都作为对话平台的努力。阿斯纳塔进程的启动十分成功，目前也是最佳的对话平台。»拉夫罗夫在第56届慕尼黑安全会议上如是说。

拉夫罗夫还强调指出，阿斯塔纳进程在安全议题的推动方面，为联合国提供了巨大的帮助。

【编译：木合塔尔·木拉提】