阿斯塔纳队主场2:1击败中日德兰队

哈通社/阿斯塔纳/7月25日 --欧洲冠军联赛资格赛第二轮阿斯塔纳队VS中日德兰队的比赛，24日晚在阿斯塔纳俱乐部主场--阿斯塔纳竞技场举行。

比赛以一分钟默哀仪式开场，以表达对已故哈萨克斯坦花样滑冰运动员、奥运铜牌得主丹尼斯•谭的哀悼。



主场作战的阿斯塔纳队在31分钟由6号球员拉茨洛•克莱因海斯勒率先破门，但在20分钟后，中日德兰凭借其88号球员古斯塔夫•维克海姆的进球扳回一城。



1:1的比分几乎一直保持到了最后，直到伤停补时阶段，拉茨洛•克莱因海斯勒抓住对方后防线上的一个空档，梅开二度，为阿斯塔纳队将比分锁定在了2:1。



值得一提的是，阿斯塔纳队上一轮欧冠资格赛中，以总比分3-0击败了黑山球队尼克希奇。



如果不计算本场比赛，在最近参加的15场比赛中，阿斯塔纳取得了12胜2负1平的成绩，总共打进了29个进球。



作为哈萨克斯坦超级联赛冠军球队，阿斯塔纳队目前主场尚无败绩。



本赛季已经是阿斯塔纳连续第4个赛季参加欧冠资格赛。



球队最好的成绩是在2015/16赛季杀进欧冠正赛分组赛，上赛季则闯进了附加赛。



两队接下来将在8月1日，于丹麦海宁举行第二场比赛。



【编译：木合塔尔·木拉提】