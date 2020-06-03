哈国2日新增冠病确诊病例225例 增幅1.9%
08:28, 03 六月 2020
哈通社/努尔苏丹/6月3日 – 全国累计确诊患有2019新冠病毒病（COVID-19）的患者总数已达11796人。
根据哈国新冠疫情官方信息平台统计，6月2日0时至3日0时，哈国全境新增2019新冠病毒病确诊患者 225 人，全国平均增幅 1.9% 。
当日共有354名患者康复出院。
当天新增病人数量最多的地区是西哈州（40人），阿克莫拉州、卡拉干达州、巴甫洛达尔州和突厥斯坦州当日无新增病例。
其中阿克莫拉州已连续两日无新增。
2日，奇姆肯特市、巴甫洛达尔州和努尔苏丹市三地区各通报一例死亡病例。
截至2日，哈国累计确诊冠病患者总数已达11796人，其中5941人已经康复出院，44人病逝。
各地区2日新增患者数量（增幅）情况：
西哈州 - 40 (5,8%)
阿拉木图市 – 39 (1,5%)
克孜勒奥尔达州 - 30 (7,2%)
努尔苏丹市 – 23 (1,0%)
阿特劳州 - 21 (1,9%)
奇姆肯特市 - 21 (2,4%)
曼格斯套州 - 17 (5,8%)
阿克托别州 - 14 (4,0%)
东哈州 - 6 (4,2%)
阿拉木图州 - 5 (1,3%)
江布尔州 - 5 (1,3%)
库斯塔奈州 - 2 (1,1%)
北哈州 - 2 (3,4%)
【编译：木合塔尔·木拉提】