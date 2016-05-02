2016欧锦赛：法国5-2战胜冰岛进4强

哈通社阿斯塔纳7月4日电 据BBC消息，2016欧洲杯四分之一决赛最后一场交锋，法国在圣丹尼斯球场5比2大胜冰岛晋级4强，令冰岛晋级梦碎。东道主在半决赛中的对手将是德国。

法国吉鲁梅开二度，格里兹曼和帕耶传射建功，博格巴也有一球入账。冰岛则由西格托尔森和比尔吉尔-比亚纳森各入一球。

法国将在4强硬撼德国，另一个决赛席位由威尔士与葡萄牙争夺。

开赛第12分钟，法国从中场长传快攻，吉鲁获得单刀机会，球从冰岛门将的两腿之间穿过，法国1-0。第19分钟时，格里兹曼开角球，由博格巴空中接力头槌破网，法国2-0。

第43分钟，法国从右路长距离传中，由帕耶特在左方起脚踢进远柱，法国3-0。上半场最后一分钟，接获队友长传的格里兹曼甩开冰岛后卫群，在门前单刀破网，法国4-0。

经过恶梦般的上半场，冰岛终于在第56分钟开胡，一记漂亮的传球，由希索森用趾尖将球踢进。

失球的法国并不十分在意，3分钟后，帕耶特开任意球，吉鲁空中接力顶入法国的第5球。

终场前10多分钟，法国换下主力球员，冰岛比亚纳森趁机在84分钟时攻进1球。

冰岛虽然大败，但是首次参赛欧国杯就写下如此佳绩，赛后全场的球迷仍对冰岛男足报以热烈掌声。

法国历史上11次对阵冰岛取得8胜3平，冰岛6次客战法国全遭败绩。

最近一次交锋还是2012年5月的热身赛，最近一次正式比赛交锋还是1999年欧洲杯预选赛，两次法国均以3比2胜出。