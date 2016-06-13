2016欧锦赛：法国政府呼吁禁止赛场饮酒

哈通社阿斯塔纳6月13日电 据BBC消息，法国政府呼吁主办欧锦赛小组赛的城市禁止民众在2016欧锦赛场馆附近和球迷区饮酒。

在此之前，法国南部城市马赛连续三天发生球迷因喝醉酒与警察冲突的事件。

英格兰队在马赛举行的欧锦赛小组赛里与俄罗斯战平后，俄罗斯队支持者似乎在赛后追打英格兰球迷。欧足联已对事件展开调查。

欧足联警告说，如果两国球迷再继续闹事的话，就取消英格兰国家队和俄罗斯国家队在本届欧锦赛的参赛资格。

英国政府已提议向星期四在朗斯举行的英格兰队下场比赛派出额外的英国警员。

法国内政部长贝尔纳·卡泽纳夫表示，"我已要求采取一切必要措施，禁止在比赛日及球迷区开放日敏感地区出售、消费和运送酒精饮料"。

卡泽纳夫表示，禁令范围包括公众区域、商店和持有卖酒执照的商店。



一些俄罗斯球迷偷偷将焰火带进场馆，并在比赛结束时点燃焰火。



当地高级官员也可以下令禁止酒吧和咖啡店出售可被扔出去的包装类饮料。

卡泽纳夫表示，马赛发生的事情"令人无法接受"，"不仅当局无法接受，社会无法接受，足球爱好者也无法接受"。

俄罗斯下场比赛将对阵斯洛文尼亚，比赛将于星期三在里尔举行。星期四，英格兰队将与威尔士队在24英里之外的朗斯举行。

目前，欧足联已经开始进行针对俄罗斯的纪律处分调查，但并没有调查英格兰。



现场目击者称，比赛即将结束时，看台上的俄罗斯球迷就开始放起焰火，还有些俄罗斯球迷爬过分割两方球迷的栅栏。





据目击者说，一些球迷用衣服或围巾遮盖他们的脸部，而另一些人则戴着面罩和拳击手套。



周六英格兰和俄罗斯比赛期间现场发生的暴力事件被称作"完全不能接受"。

欧足联确认，他们指控俄罗斯的违规行为包括聚众闹事、种族歧视行为和现场放火。

现场目击者称，比赛即将结束时，看台上的俄罗斯球迷就开始放火，还有些俄罗斯球迷爬过分割两方球迷的栅栏。

在遭到数名俄罗斯球迷的推搡踢打后，现场的英格兰球迷被迫逃离，并被迫爬过护栏撤离现场。



在遭到数名俄罗斯球迷的推搡踢打后，现场的英格兰球迷被迫逃离，并被迫爬过护栏撤离现场。