欧洲杯2016：威尔士杀败比利时首进半决赛

哈通社阿斯塔纳7月2日电 据BBC消息，2016年欧洲杯足球赛四分之一决赛中，威尔士队在一场激动人心的对决中以3比1逆转战胜比利时队，首次闯入国际大赛半决赛。

当地时间星期五（7月1日）晚间在法国北部城市里尔的皮埃尔·莫鲁瓦球场（Stade Pierre-Mauroy），比利时中场球员拉贾·纳英戈兰（Radja Nainggolan）在开场13分钟以一记25码外的大力远射先拔头筹，随后威尔士队长阿什利·威廉姆斯（Ashley Williams）在第30分钟接应角球头球攻门扳平。



节奏紧凑的上半场以1比1结束之后，下半时成为了威尔士反击的舞台。第55分钟，本场比赛的最佳球员哈尔·罗布松-卡努（Hal Robson-Kanu），一个目前没有俱乐部合同的射手令全场的红龙球迷陷入疯狂。



在经历了10分钟如同上半场初段的被动围攻之后，27岁的罗布松-卡努在对手禁区内一个绝妙的转身扣球同时骗过了三名比利时防守球员，面对切尔西门神蒂博特·库尔图瓦（Thibaut Courtois），他左脚冷静推射将球打进。





纳英戈兰（左）在比赛初段一脚惊天远射率先破门



之后在比赛后段，比利时呈强攻之势，但威尔士队的防线成功顶住了罗梅卢·卢卡库（Romelu Lukaku）、马罗阿尼·费莱尼（Marouane Fellaini）和凯文·德布吕纳（Kevin De Bruyne）的攻门，并在终场前五分钟再下一城。替补登场的中锋萨姆·沃克斯（Sam Vokes）在一次反击中头球破门，为首次参加欧洲杯决赛圈的威尔士锁定胜局。

这已经是威尔士队在历史上取得的最佳成绩。





罗布松-卡努在比利时禁区内华丽转身破门





罗布松-卡努为威尔士攻入领先一球，成为本场最佳



威尔士队主教练克里斯·科尔曼（Chris Coleman）在赛前将这场八强战形容为球队历史上自1958年世界杯四分之一决赛以来最重要的一场比赛。58年前的那场比赛是威尔士此前唯一一场国际大赛淘汰赛，当时他们负于后来的冠军巴西队。

威尔士队在周五晚上成功扭转了比赛初段的不利局面，击败赛前被看好的强大对手；赛后在本方球迷的看台前，威尔士球员集体俯冲庆祝这场威尔士足球历史上最伟大的胜利。

目前，2016年欧洲杯四分之一决赛已经赛罢两场，葡萄牙队已经在星期四出线。

按照日程，威尔士将于星期三（7月6日）在法国南部城市里昂对阵葡萄牙，争夺决赛权。这场比赛也将因为两名皇马队友、目前世界转会身价最高纪录前两位的球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）和加雷斯·贝尔（Gareth Bale）作为对手同场竞技而备受瞩目。