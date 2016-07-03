欧洲杯2016：德国点球淘汰意大利晋身四强

在波尔多，世界冠军德国队经过一场峰回路转的点球大战淘汰意大利，晋身四强。

面对一支他们在国际大赛上从未击败过的国家队，约阿希姆·勒夫（Joachim Low）率领的世界杯冠军球队在常规比赛时间里一度接近胜利--第65分钟，在马里奥·戈麦斯（Mario Gomez）和约纳斯·赫克托（Jonas Hector）参与策划的一次流畅进攻中，梅苏特·厄齐尔（Mesut Ozil）在近门柱接应攻门得分。

意大利队并没有就此认输，但是他们必须感谢德国队后卫杰罗姆·博阿滕（Jerome Boateng）一次头脑发热的失误，他毫无必要地在禁区内犯手球，在距离终场哨还有12分钟的时候给了对手机会，莱昂纳多·博努奇（Leonardo Bonucci）罚进了他职业生涯当中的第一个点球。

德国队在这一场点球大战中踢失的点球比他们的历史总数都多--一共罚丢了三个，但最终他们还是再一次成为点球大战的胜者。

在1976年的欧洲杯决赛点球负于捷克斯洛伐克之后的至今40年零13天里，他们还从未在点球大战中失利过。

这一点仍然得到了延续。马特奥·达米安（Matteo Darmian）在第九轮的点球被曼努埃尔·诺伊尔（Manuel Neuer）扑出之后，赫克托低射皮球从意大利门将吉安路易吉·布冯（Gianluigi Buffon）的臂下窜进网窝。

德国将在四强战中面对东道主法国或者曾淘汰英格兰的冰岛。







德国队向冠军进发

这是欧洲两大传统劲旅的对话，在下周于巴黎举行决赛之前，这就是一场够得上决赛级别的八强战。

两队不得不狭路相逢争夺一个四强席位，而勒夫的德国队做了他们最擅长的事。无论过程如何，他们还是找到了取胜的方法。

厄齐尔在下半场取得进球之前，德国队已经给对手制造了很多压力，这意味着他们值得取得领先，可是随后的比赛里，德国足球精神当中最标志性的两个特质却在压力之下崩盘。

在意大利吃力地想要收复失地时，德国队却犯了冒失防守的错误，杰罗姆·博阿滕的"伞兵举手式跳跃"造成了点球，博努奇坚定地将球打进。







然后到了点球决胜时，一支在这种场合中素以头脑冷静著称的球队却似乎忽然间陷入了惊慌失措。

托马斯·穆勒（Thomas Muller）的点球被布冯挡出，这还是自1982年西班牙世界杯上乌利·斯蒂利克（Uli Stielike）罚丢点球之后，德国人第一次点球不进；然后厄齐尔的点球也击中了门柱。

的确，德国人此前才仅踢失过两次点球--另一次是乌利·霍内斯（Uli Hoeness）在1976年对捷克斯洛伐克的那场决赛上--但是这个数字在迅速增加，巴斯蒂安·施魏因斯泰格（Bastian Schweinsteiger）在踢进即可取胜的一球中将球射飞。

不过，随后这些都可以忘记了。德国队最终却得以庆祝胜利，向大赛冠军又迈进了一步。

布冯的眼泪







伟大的守门员吉安路易吉·布冯在这里第161次代表意大利队出场，使他在国际足球比赛史上出场次数排名第十。但是，当赫克托的点球从他身下穿过时，我们是不是已经在见证这位38岁的传奇人物最后的告别？

以布冯现在的斗志和实力，他仍然是一名出类拔萃的门将，下半场戈麦斯在乔吉奥·基耶里尼（Giorgio Chiellini）拼抢之下近距离攻门时，他那下神奇的扑救就是证据。

他完全不需要让位，但这仍然是一次令人流泪的告别，或许也是一次重要的告别。赛后，情绪激动的他先是向对手德国人表示了祝贺，然后在步向场外时，这个充满爱国情怀的意大利人终于抑制不住地流泪。

这是一个饱经磨炼的男人，从2006年在柏林击败法国成为世界杯冠军，到四年前在基辅的欧洲杯决赛负于西班牙。

布冯的地位永远不会被抹杀，但是他是否会感到这将是自己在大赛中的最后一次拼搏？这是否该到了让位给意大利年轻一代门将的时候？

孔蒂的终极方案未能奏效

即将离队的意大利队主帅安东尼奥·孔蒂（Antonio Conte）是2016年欧洲杯上最具气场的人物之一，他在场边激情四射的指挥成了这支球队的强大动力，他如此出色地建构出了一支能够先后击败比利时和16强淘汰西班牙的队伍。

他已经吊起了切尔西球迷的胃口，意大利队出局之后，他们将满怀期待地等候意大利人降临斯坦福桥。孔蒂作为欧洲一流主教练的名声也大大得到了提升。









只是，在波尔多的这个晚上，他的终结方案未能奏效。

在加时赛进入读秒阶段的时候，他用西蒙尼·扎扎（Simone Zaza）换下了经验丰富的基耶里尼，在匈牙利主裁判维克托·卡塞（Viktor Kassai）吹响终场哨时，扎扎几乎都没踏进球场几步。

这一步明显是要利用扎扎在点球上的能力--他第二个上前为意大利队主踢也证明了这一点，但是结果却是可怕的，他过分沉溺于莫利斯土风舞一般地助跑步法，然后踢出的球却偏离了目标。

这是孔蒂少见的棋差一着。不过下赛季执掌切尔西教鞭的他，将会为英超带来真正高质量的足球。

来源：BBC中文网