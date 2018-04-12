2017/18年度上半年哈萨克斯坦油籽出口增加

哈通社/阿斯塔纳/4月12日 --- 据财政部海关控制委员会称，2017年9月到2018年2月期间，哈萨克斯坦油籽出口为55.5万吨，同比增加40%。

据悉，2018年2月份油籽出口量为10.69万吨，同比增加近2倍。其中对乌兹别克斯坦出口2.64万吨（占25%），对中国出口2.2万吨（占21%），对比利时出口2.1万吨（占20%）。



2018年2月份哈萨克斯坦葵花籽出口量创下历史最高，达到4.3万吨。其中对乌兹别克斯坦出口2.32万吨，占到总量的50%以上，而2017/18年度迄今为止哈萨克斯坦葵花籽出口稳步增加。2月份哈萨克斯坦对中国出口葵花籽1.52万吨，占到35%。



传统来看，欧盟成员国是哈萨克斯坦亚麻籽的主要进口国，2018年2月份哈萨克斯坦对欧盟出口亚麻籽3.24万吨，占到74%，其中对比利时出口2.1万吨，对波兰出口8400吨，对德国出口2400吨，对其他成员国的出口占到剩余的数量。



2月份伊朗是哈萨克斯坦油菜籽的唯一进口国，数量为7900吨，而同期瑞士从哈萨克斯坦进口大豆1300吨，中国进口大豆1200吨，乌兹别克斯坦进口大豆970吨，阿塞拜疆进口大豆930吨。



【编译：木合塔尔·木拉提】